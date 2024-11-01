https://ria.ru/20241101/slovo-1981307110.html

Британский словарь Collins назвал слово года

Британский словарь Collins назвал слово года - РИА Новости, 01.11.2024

Британский словарь Collins назвал слово года

Британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал словом года прилагательное "brat", которое с недавних пор приобрело значение уверенного,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:37

2024-11-01T11:37

2024-11-01T11:37

сша

камала харрис

в мире

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/82/1496128261_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_4c406a2c555cd984f5281ac459c614c1.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал словом года прилагательное "brat", которое с недавних пор приобрело значение уверенного, независимого и гедонистического отношения, сообщает в пятницу издательство. "Слово "brat", новое определение которого было дано в 2024 году, как "характеризующийся уверенным, независимым и гедонистическим отношением", было названо словом года 2024 по версии Collins", - говорится в сообщении на сайте издательства. "Brat", как пишет издательство, стало одним из самых обсуждаемых слов этого года благодаря выходу альбома британской певицы Charli XCX с таким названием. Прилагательное стало не просто наименованием музыкального альбома, а "культурным феноменом" и образом жизни, вдохновленным рейв-культурой и характеризующимся отсутствием серьезности, непостоянностью и неряшливостью. Британская газета Guardian писала в июле, что избирательный штаб кандидата в президенты США Камалы Харрис, чтобы заручиться поддержкой молодых избирателей, сменил имидж своих соцсетей на ярко-зеленый цвет, который ассоциируется с альбомом Charli XCX, после того как певица положительно охарактеризовала Харрис словом "brat" в своих соцсетях.

https://ria.ru/20231218/neyroset-1916469006.html

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, камала харрис, в мире, великобритания