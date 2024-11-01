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Британский словарь Collins назвал слово года - РИА Новости, 01.11.2024
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11:37 01.11.2024
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Британский словарь Collins назвал слово года
Британский словарь Collins назвал слово года - РИА Новости, 01.11.2024
Британский словарь Collins назвал слово года
Британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал словом года прилагательное "brat", которое с недавних пор приобрело значение уверенного,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:37
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал словом года прилагательное "brat", которое с недавних пор приобрело значение уверенного, независимого и гедонистического отношения, сообщает в пятницу издательство. "Слово "brat", новое определение которого было дано в 2024 году, как "характеризующийся уверенным, независимым и гедонистическим отношением", было названо словом года 2024 по версии Collins", - говорится в сообщении на сайте издательства. "Brat", как пишет издательство, стало одним из самых обсуждаемых слов этого года благодаря выходу альбома британской певицы Charli XCX с таким названием. Прилагательное стало не просто наименованием музыкального альбома, а "культурным феноменом" и образом жизни, вдохновленным рейв-культурой и характеризующимся отсутствием серьезности, непостоянностью и неряшливостью. Британская газета Guardian писала в июле, что избирательный штаб кандидата в президенты США Камалы Харрис, чтобы заручиться поддержкой молодых избирателей, сменил имидж своих соцсетей на ярко-зеленый цвет, который ассоциируется с альбомом Charli XCX, после того как певица положительно охарактеризовала Харрис словом "brat" в своих соцсетях.
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сша, камала харрис, в мире, великобритания
США, Камала Харрис, В мире, Великобритания
Британский словарь Collins назвал слово года

Collins Dictionary назвал словом 2024 года прилагательное brat

© Fotolia / Davizro PhotographyСловари
Словари - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал словом года прилагательное "brat", которое с недавних пор приобрело значение уверенного, независимого и гедонистического отношения, сообщает в пятницу издательство.
«
"Слово "brat", новое определение которого было дано в 2024 году, как "характеризующийся уверенным, независимым и гедонистическим отношением", было названо словом года 2024 по версии Collins", - говорится в сообщении на сайте издательства.
"Brat", как пишет издательство, стало одним из самых обсуждаемых слов этого года благодаря выходу альбома британской певицы Charli XCX с таким названием. Прилагательное стало не просто наименованием музыкального альбома, а "культурным феноменом" и образом жизни, вдохновленным рейв-культурой и характеризующимся отсутствием серьезности, непостоянностью и неряшливостью.
Британская газета Guardian писала в июле, что избирательный штаб кандидата в президенты США Камалы Харрис, чтобы заручиться поддержкой молодых избирателей, сменил имидж своих соцсетей на ярко-зеленый цвет, который ассоциируется с альбомом Charli XCX, после того как певица положительно охарактеризовала Харрис словом "brat" в своих соцсетях.
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