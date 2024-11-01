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Словакия присоединится к группе "Друзей мира" по Украине - РИА Новости, 01.11.2024
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20:52 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/slovakiya-1981433377.html
Словакия присоединится к группе "Друзей мира" по Украине
Словакия присоединится к группе "Друзей мира" по Украине - РИА Новости, 01.11.2024
Словакия присоединится к группе "Друзей мира" по Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что республика присоединится к группе "Друзей мира" по урегулированию украинского кризиса. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T20:52
2024-11-01T20:52
в мире
словакия
украина
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что республика присоединится к группе "Друзей мира" по урегулированию украинского кризиса. "Сегодня в Китае я объявил, что Словакия на полях ООН активно подключится к группе "Друзей мира", которая возникла для поддержки завершения войны на Украине. Я дал министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару поручения, чтобы бы он принял все необходимые шаги для подключения Словакии к этой важной инициативе", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, записанного в Пекине во время его визита в Китай. Он отметил, что Запад на данный момент придерживается нереалистичной стратегии, согласно которой в ходе продолжения конфликта Украина якобы сможет улучшить свои позиции для возможных будущих переговоров о мире. Ранее глава китайского МИД Ван И сообщал, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.
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в мире, словакия, украина, роберт фицо
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо
Словакия присоединится к группе "Друзей мира" по Украине

Премьер Фицо подтвердил что Словакия присоединится к "Друзьям мира" по Украине

© Flickr / HatMФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Flickr / HatM
Флаг Словакии . Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что республика присоединится к группе "Друзей мира" по урегулированию украинского кризиса.
"Сегодня в Китае я объявил, что Словакия на полях ООН активно подключится к группе "Друзей мира", которая возникла для поддержки завершения войны на Украине. Я дал министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару поручения, чтобы бы он принял все необходимые шаги для подключения Словакии к этой важной инициативе", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, записанного в Пекине во время его визита в Китай.
Он отметил, что Запад на данный момент придерживается нереалистичной стратегии, согласно которой в ходе продолжения конфликта Украина якобы сможет улучшить свои позиции для возможных будущих переговоров о мире.
Ранее глава китайского МИД Ван И сообщал, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.
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В миреСловакияУкраинаРоберт Фицо
 
 
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