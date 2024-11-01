https://ria.ru/20241101/sk-1981312177.html

На украинских военных возбудили дело о подрыве монастыря в Курской области

На украинских военных возбудили дело о подрыве монастыря в Курской области - РИА Новости, 01.11.2024

На украинских военных возбудили дело о подрыве монастыря в Курской области

Уголовное дело возбуждено против украинских военных, причастных к подрыву Троицкого женского монастыря в Курской области, в результате чего погибли два мирных... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:58

2024-11-01T11:58

2024-11-01T12:15

специальная военная операция на украине

курская область

россия

льговский район

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против украинских военных, причастных к подрыву Троицкого женского монастыря в Курской области, в результате чего погибли два мирных жителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к подрыву Курского Троицкого женского монастыря", - говорится в сообщении.Отмечается, что главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса. В частности, речь идет об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти, умышленном повреждении чужого имущества, террористическом акте, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного и крупнокалиберного оружия, а также взрывных устройств, совершенные организованной группой.Также рассматриваются статьи о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении государственной границы России, совершенном организованной группой в отношении боевиков ВСУ.Установлено, что в конце октября 2024 года указанные лица использовали дроны с прикрепленными взрывными устройствами для подрыва подворья Курского Троицкого женского монастыря в деревне Дурово-Бобрик Льговского района Курской области. В результате этих преступных действий погибли два мирных жителя, а также были разрушены жилые здания и сооружения.В ходе предварительного следствия будут выявлены и привлечены к ответственности все представители украинских вооруженных формирований, причастные к этим преступлениям, добавили в СК.

https://ria.ru/20241017/plan-1978387249.html

https://ria.ru/20241030/sud-1980953437.html

https://ria.ru/20241011/sud-1977608214.html

курская область

россия

льговский район

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курская область, россия, льговский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, безопасность