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На украинских военных возбудили дело о подрыве монастыря в Курской области - РИА Новости, 01.11.2024
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11:58 01.11.2024 (обновлено: 12:15 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/sk-1981312177.html
На украинских военных возбудили дело о подрыве монастыря в Курской области
На украинских военных возбудили дело о подрыве монастыря в Курской области - РИА Новости, 01.11.2024
На украинских военных возбудили дело о подрыве монастыря в Курской области
Уголовное дело возбуждено против украинских военных, причастных к подрыву Троицкого женского монастыря в Курской области, в результате чего погибли два мирных... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:58
2024-11-01T12:15
специальная военная операция на украине
курская область
россия
льговский район
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против украинских военных, причастных к подрыву Троицкого женского монастыря в Курской области, в результате чего погибли два мирных жителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к подрыву Курского Троицкого женского монастыря", - говорится в сообщении.Отмечается, что главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса. В частности, речь идет об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти, умышленном повреждении чужого имущества, террористическом акте, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного и крупнокалиберного оружия, а также взрывных устройств, совершенные организованной группой.Также рассматриваются статьи о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении государственной границы России, совершенном организованной группой в отношении боевиков ВСУ.Установлено, что в конце октября 2024 года указанные лица использовали дроны с прикрепленными взрывными устройствами для подрыва подворья Курского Троицкого женского монастыря в деревне Дурово-Бобрик Льговского района Курской области. В результате этих преступных действий погибли два мирных жителя, а также были разрушены жилые здания и сооружения.В ходе предварительного следствия будут выявлены и привлечены к ответственности все представители украинских вооруженных формирований, причастные к этим преступлениям, добавили в СК.
https://ria.ru/20241017/plan-1978387249.html
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курская область, россия, льговский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Льговский район, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
На украинских военных возбудили дело о подрыве монастыря в Курской области

СК: на украинских военных возбудили дело о подрыве монастыря в Курской области

© Павел Островский/TelegramПоследствия подрыва подворья Троицкого женского монастыря в селе Дурово-Бобрик в Курской области
Последствия подрыва подворья Троицкого женского монастыря в селе Дурово-Бобрик в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Павел Островский/Telegram
Последствия подрыва подворья Троицкого женского монастыря в селе Дурово-Бобрик в Курской области
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против украинских военных, причастных к подрыву Троицкого женского монастыря в Курской области, в результате чего погибли два мирных жителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к подрыву Курского Троицкого женского монастыря", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса. В частности, речь идет об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти, умышленном повреждении чужого имущества, террористическом акте, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного и крупнокалиберного оружия, а также взрывных устройств, совершенные организованной группой.
Также рассматриваются статьи о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении государственной границы России, совершенном организованной группой в отношении боевиков ВСУ.
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Установлено, что в конце октября 2024 года указанные лица использовали дроны с прикрепленными взрывными устройствами для подрыва подворья Курского Троицкого женского монастыря в деревне Дурово-Бобрик Льговского района Курской области. В результате этих преступных действий погибли два мирных жителя, а также были разрушены жилые здания и сооружения.
В ходе предварительного следствия будут выявлены и привлечены к ответственности все представители украинских вооруженных формирований, причастные к этим преступлениям, добавили в СК.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияЛьговский районСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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