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Синоптик: в октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков
Синоптик: в октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков - РИА Новости, 01.11.2024
Синоптик: в октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков
В октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков, месяц был на 1,9 градуса теплее климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T07:20
2024-11-01T07:20
2024-11-01T07:20
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков, месяц был на 1,9 градуса теплее климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Октябрь в Москве стал на 1,9 градуса теплее климатической нормы и выпало 83 мм осадков, что на 20% больше положенного", - рассказал синоптик.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик: в октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков
В октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков, сообщил синоптик