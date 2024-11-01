https://ria.ru/20241101/sinoptik-1981266988.html

Синоптик: в октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков

Синоптик: в октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков - РИА Новости, 01.11.2024

Синоптик: в октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков

В октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков, месяц был на 1,9 градуса теплее климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T07:20

2024-11-01T07:20

2024-11-01T07:20

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков, месяц был на 1,9 градуса теплее климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Октябрь в Москве стал на 1,9 градуса теплее климатической нормы и выпало 83 мм осадков, что на 20% больше положенного", - рассказал синоптик.

https://ria.ru/20241101/orvi-1981258536.html

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общество, москва, евгений тишковец