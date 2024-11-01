Рейтинг@Mail.ru
Синоптик: в октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/sinoptik-1981266988.html
Синоптик: в октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков
Синоптик: в октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков - РИА Новости, 01.11.2024
Синоптик: в октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков
В октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков, месяц был на 1,9 градуса теплее климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T07:20
2024-11-01T07:20
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977958945_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6cb9f9fcfcb9341b4fb1766453830723.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков, месяц был на 1,9 градуса теплее климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Октябрь в Москве стал на 1,9 градуса теплее климатической нормы и выпало 83 мм осадков, что на 20% больше положенного", - рассказал синоптик.
https://ria.ru/20241101/orvi-1981258536.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977958945_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_27a17dd784560e281fb59bd9f94f2c91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик: в октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков

В октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков, сообщил синоптик

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДевушка с зонтом на улице в Москве
Девушка с зонтом на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Девушка с зонтом на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В октябре в Москве выпало на 20% больше месячной нормы осадков, месяц был на 1,9 градуса теплее климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Октябрь в Москве стал на 1,9 градуса теплее климатической нормы и выпало 83 мм осадков, что на 20% больше положенного", - рассказал синоптик.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Эксперт объяснил, почему в середине осени снизилась заболеваемость ОРВИ
03:12
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала