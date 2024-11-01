https://ria.ru/20241101/sevpotoki-1981390143.html

Слуцкий прокомментировал слова Трампа о "Северных потоках"

Слуцкий прокомментировал слова Трампа о "Северных потоках" - РИА Новости, 01.11.2024

Слуцкий прокомментировал слова Трампа о "Северных потоках"

Бравада экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа об "уничтожении" "Северных потоков" лишь вновь подтверждает... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T16:57

2024-11-01T16:57

2024-11-01T16:57

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бравада экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа об "уничтожении" "Северных потоков" лишь вновь подтверждает причастность американцев к этому варварству, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что именно он "уничтожил" "Северный поток 2", крупнейший газопровод, который ведет из России в Германию, и что Америка превратилась в страну дураков, которой управляют дураки. "Бравада Трампа лишь вновь подтверждает причастность американцев к этому варварству", - сказал он РИА Новости. Слуцкий отметил, что Трампа действительно вряд ли назовешь другом России, так как в период его нахождения в Белом доме было введено рекордное количество антироссийских санкций и положено начало разрыву договорных обязательств в сфере безопасности и стратегической стабильности. "Трамп - друг сам себе и своим сторонникам в США. Как бизнесмен он преследует интересы исключительно экономической выгоды, в том числе и во внешней политике. Мы помним, каким нападкам с его стороны подвергался проект строительства "Северный поток", поскольку от запуска трубопровода страдали бы поставки американского СПГ в Европу", - добавил парламентарий. Со взрывом "Северного потока" пострадали в результате европейцы, которые вынуждены теперь втридорога закупать энергоресурсы, в том числе и у американских воротил, объяснил депутат. "Но даже в предвыборном запале делать такие заявления слишком. Как говорят в американских блокбастерах, "они могут быть использованы против вас в суде". Подрыв "Северного потока"- межгосударственный теракт, виновные в котором до сих пор не найдены... И да, господину Трампу следует знать, что часть газопровода уцелела и готова к запуску. Но для этого нужна будет политическая воля", - заключил он.

https://ria.ru/20241101/tramp-1981268770.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), такер карлсон, северный поток