https://ria.ru/20241101/sevpotoki-1981390143.html
Слуцкий прокомментировал слова Трампа о "Северных потоках"
Слуцкий прокомментировал слова Трампа о "Северных потоках" - РИА Новости, 01.11.2024
Слуцкий прокомментировал слова Трампа о "Северных потоках"
Бравада экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа об "уничтожении" "Северных потоков" лишь вновь подтверждает... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:57
2024-11-01T16:57
2024-11-01T16:57
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бравада экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа об "уничтожении" "Северных потоков" лишь вновь подтверждает причастность американцев к этому варварству, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что именно он "уничтожил" "Северный поток 2", крупнейший газопровод, который ведет из России в Германию, и что Америка превратилась в страну дураков, которой управляют дураки. "Бравада Трампа лишь вновь подтверждает причастность американцев к этому варварству", - сказал он РИА Новости. Слуцкий отметил, что Трампа действительно вряд ли назовешь другом России, так как в период его нахождения в Белом доме было введено рекордное количество антироссийских санкций и положено начало разрыву договорных обязательств в сфере безопасности и стратегической стабильности. "Трамп - друг сам себе и своим сторонникам в США. Как бизнесмен он преследует интересы исключительно экономической выгоды, в том числе и во внешней политике. Мы помним, каким нападкам с его стороны подвергался проект строительства "Северный поток", поскольку от запуска трубопровода страдали бы поставки американского СПГ в Европу", - добавил парламентарий. Со взрывом "Северного потока" пострадали в результате европейцы, которые вынуждены теперь втридорога закупать энергоресурсы, в том числе и у американских воротил, объяснил депутат. "Но даже в предвыборном запале делать такие заявления слишком. Как говорят в американских блокбастерах, "они могут быть использованы против вас в суде". Подрыв "Северного потока"- межгосударственный теракт, виновные в котором до сих пор не найдены... И да, господину Трампу следует знать, что часть газопровода уцелела и готова к запуску. Но для этого нужна будет политическая воля", - заключил он.
https://ria.ru/20241101/tramp-1981268770.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), такер карлсон, северный поток
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), Такер Карлсон, Северный поток
Слуцкий прокомментировал слова Трампа о "Северных потоках"
Слуцкий: бравада Трампа о "Севпотоках" подтверждает причастность американцев
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бравада экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа об "уничтожении" "Северных потоков" лишь вновь подтверждает причастность американцев к этому варварству, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону
заявил, что именно он "уничтожил" "Северный поток
2", крупнейший газопровод, который ведет из России в Германию, и что Америка превратилась в страну дураков, которой управляют дураки.
"Бравада Трампа лишь вновь подтверждает причастность американцев к этому варварству", - сказал он РИА Новости.
Слуцкий отметил, что Трампа действительно вряд ли назовешь другом России
, так как в период его нахождения в Белом доме было введено рекордное количество антироссийских санкций и положено начало разрыву договорных обязательств в сфере безопасности и стратегической стабильности.
"Трамп - друг сам себе и своим сторонникам в США
. Как бизнесмен он преследует интересы исключительно экономической выгоды, в том числе и во внешней политике. Мы помним, каким нападкам с его стороны подвергался проект строительства "Северный поток", поскольку от запуска трубопровода страдали бы поставки американского СПГ в Европу", - добавил парламентарий.
Со взрывом "Северного потока" пострадали в результате европейцы, которые вынуждены теперь втридорога закупать энергоресурсы, в том числе и у американских воротил, объяснил депутат.
"Но даже в предвыборном запале делать такие заявления слишком. Как говорят в американских блокбастерах, "они могут быть использованы против вас в суде". Подрыв "Северного потока"- межгосударственный теракт, виновные в котором до сих пор не найдены... И да, господину Трампу следует знать, что часть газопровода уцелела и готова к запуску. Но для этого нужна будет политическая воля", - заключил он.