https://ria.ru/20241101/serbiya-1981440597.html
Число погибших на вокзале в Сербии выросло до 14
Число погибших на вокзале в Сербии выросло до 14 - РИА Новости, 01.11.2024
Число погибших на вокзале в Сербии выросло до 14
Число погибших при обрушении козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад достигло 14, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T22:11
2024-11-01T22:11
2024-11-01T22:28
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сербия
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александр вучич
будапешт
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БЕЛГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Число погибших при обрушении козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад достигло 14, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам."По последней информации погибли 14 человек, из них пять мы еще не смогли идентифицировать. Восемь человек — граждане Сербии, один — Северной Македонии", — сказал он.В частности, до сих пор не удалось установить личность девочки 6-7 лет, уточнил сербский лидер.Вучич поручил Высшей прокуратуре найти виновных в ЧП и привести их к уголовной ответственности. Он выразил соболезнования близким погибших, а также поблагодарил спасателей и сдавших донорскую кровь граждан.Пятидесятиметровый козырек из стекла, металла и бетона обрушился на железнодорожном вокзале второго по величине города республики около 12:00 (14:00 мск). Здание построили в 1960-х, в последние годы там проходили ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации высокоскоростной ж/д линии Белград — Будапешт.При этом госпредприятие "Инфраструктура железных дорог Сербии" сообщило, что обрушившийся сегодня козырек не ремонтировали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП. Работы по устранению последствий инцидента продолжаются. Задействованы около 80 спасателей, множество техники.Правительства Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины объявили 2 ноября днем траура.
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сербия
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Обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в сербском Нови-Саде
Бетонный козырек обрушился на железнодорожном вокзале в сербском Нови Саде, есть пострадавшие, передает Радио и телевидение Воеводины. Вокзал последнее время ремонтировался.
На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные. Центр переливания крови в городе призвал граждан сдавать кровь пострадавшим.
2024-11-01T22:11
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в мире, сербия, северная македония, александр вучич, будапешт, белград (город)
В мире, Сербия, Северная Македония, Александр Вучич, Будапешт, Белград (город)
Число погибших на вокзале в Сербии выросло до 14
Вучич: число погибших при обрушении на ж/д вокзале в Нови-Саде достигло 14
БЕЛГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Число погибших при обрушении козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад достигло 14, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам.
"По последней информации погибли 14 человек, из них пять мы еще не смогли идентифицировать. Восемь человек — граждане Сербии, один — Северной Македонии", — сказал он.
В частности, до сих пор не удалось установить личность девочки 6-7 лет, уточнил сербский лидер.
Вучич поручил Высшей прокуратуре найти виновных в ЧП и привести их к уголовной ответственности. Он выразил соболезнования близким погибших, а также поблагодарил спасателей и сдавших донорскую кровь граждан.
Пятидесятиметровый козырек из стекла, металла и бетона обрушился на железнодорожном вокзале второго по величине города республики около 12:00 (14:00 мск). Здание построили в 1960-х, в последние годы там проходили ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации высокоскоростной ж/д линии Белград
— Будапешт
.
При этом госпредприятие "Инфраструктура железных дорог Сербии" сообщило, что обрушившийся сегодня козырек не ремонтировали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП. Работы по устранению последствий инцидента продолжаются. Задействованы около 80 спасателей, множество техники.
Правительства Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины объявили 2 ноября днем траура.