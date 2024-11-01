https://ria.ru/20241101/serbiya-1981440597.html

Число погибших на вокзале в Сербии выросло до 14

Число погибших на вокзале в Сербии выросло до 14 - РИА Новости, 01.11.2024

Число погибших на вокзале в Сербии выросло до 14

Число погибших при обрушении козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад достигло 14, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T22:11

2024-11-01T22:11

2024-11-01T22:28

в мире

сербия

северная македония

александр вучич

будапешт

белград (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981427484_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_f201e559ae42c6386110dd33a015ca7c.jpg

БЕЛГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Число погибших при обрушении козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад достигло 14, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам."По последней информации погибли 14 человек, из них пять мы еще не смогли идентифицировать. Восемь человек — граждане Сербии, один — Северной Македонии", — сказал он.В частности, до сих пор не удалось установить личность девочки 6-7 лет, уточнил сербский лидер.Вучич поручил Высшей прокуратуре найти виновных в ЧП и привести их к уголовной ответственности. Он выразил соболезнования близким погибших, а также поблагодарил спасателей и сдавших донорскую кровь граждан.Пятидесятиметровый козырек из стекла, металла и бетона обрушился на железнодорожном вокзале второго по величине города республики около 12:00 (14:00 мск). Здание построили в 1960-х, в последние годы там проходили ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации высокоскоростной ж/д линии Белград — Будапешт.При этом госпредприятие "Инфраструктура железных дорог Сербии" сообщило, что обрушившийся сегодня козырек не ремонтировали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП. Работы по устранению последствий инцидента продолжаются. Задействованы около 80 спасателей, множество техники.Правительства Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины объявили 2 ноября днем траура.

https://ria.ru/20241101/serbiya-1981417676.html

сербия

северная македония

будапешт

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в сербском Нови-Саде Бетонный козырек обрушился на железнодорожном вокзале в сербском Нови Саде, есть пострадавшие, передает Радио и телевидение Воеводины. Вокзал последнее время ремонтировался. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные. Центр переливания крови в городе призвал граждан сдавать кровь пострадавшим. 2024-11-01T22:11 true PT0M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, северная македония, александр вучич, будапешт, белград (город)