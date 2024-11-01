https://ria.ru/20241101/serbiya-1981424036.html
Число погибших на вокзале в Сербии возросло до 11
Число погибших на вокзале в Сербии возросло до 11 - РИА Новости, 01.11.2024
Число погибших на вокзале в Сербии возросло до 11
Число погибших при обрушении козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад достигло 11, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич в эфире TV Pink. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:22
2024-11-01T19:22
2024-11-01T20:10
сербия
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александр вучич
ивица дачич
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БЕЛГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Число погибших при обрушении козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад достигло 11, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич в эфире TV Pink."Погибли 11 человек, трое спасены. Возможно, под завалами есть еще тела", — сказал он.Сообщается, что Университетский клинический центр Воеводины принял трех пациентов, из них две женщины находятся в тяжелом состоянии.Пятидесятиметровый козырек из стекла, металла и бетона обрушился на железнодорожном вокзале второго по величине города Сербии около 12:00 (14:00 мск). Здание построили в 1960-х, в последние годы там проходили ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации высокоскоростной ж/д линии Белград — Будапешт.При этом госпредприятие "Инфраструктура железных дорог Сербии" сообщило, что обрушившийся сегодня козырек не ремонтировали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП. Работы по устранению последствий инцидента продолжаются. Задействованы около 80 спасателей, множество техники.Местный центр переливания крови призывал жителей сдавать биоматериал для пострадавших. В Нови-Сад направился президент республики Александр Вучич.
https://ria.ru/20241101/traur-1981421255.html
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Обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в сербском Нови-Саде
Бетонный козырек обрушился на железнодорожном вокзале в сербском Нови Саде, есть пострадавшие, передает Радио и телевидение Воеводины. Вокзал последнее время ремонтировался.
На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные. Центр переливания крови в городе призвал граждан сдавать кровь пострадавшим.
2024-11-01T19:22
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сербия, в мире, александр вучич, ивица дачич, воеводина, белград (город)
Сербия, В мире, Александр Вучич, Ивица Дачич, Воеводина, Белград (город)
Число погибших на вокзале в Сербии возросло до 11
МВД Сербии: число погибших при обрушении на ж/д вокзале в Нови-Саде достигло 11