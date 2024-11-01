https://ria.ru/20241101/sanktsii-1981111888.html

"Лишь бы навредить русским". На что решились на Западе

"Лишь бы навредить русским". На что решились на Западе - РИА Новости, 01.11.2024

"Лишь бы навредить русским". На что решились на Западе

От разработки свободной операционной системы Linux отстранили 11 россиян. Это нарушило правила, на которых базировался совместный труд интернациональной команды РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:00

2024-11-01T08:00

2024-11-01T08:03

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Захар Андреев. От разработки свободной операционной системы Linux отстранили 11 россиян. Это нарушило правила, на которых базировался совместный труд интернациональной команды программистов. Сам основатель данного проекта Линус Торвальдс не удержался от шовинистических высказываний. Однако эти санкции, как и остальные, ударили и по тем, кто их ввел.Третий путьОдин из пострадавших — Сергей Семин, известный также как создатель кода для компьютерного оборудования "Байкал Электроникс". По его словам, увольнение обставили максимально некрасиво."Молча, за спиной у всех, не уведомляя затронутых разработчиков — это действительно худший способ сделать то, что было сделано. Никакой благодарности <...> за все эти годы преданной работы для сообщества. Независимо от причины ситуации — разве мы не заслужили большего?" — обратился он в открытом письме коллегам. И напомнил, что трудился на общее благо семь лет.Чтобы объяснить абсурдность произошедшего, придется обратиться к истории персональных компьютеров. Развитие индустрии с самого начала определили три принципиально разные идеологии. Первая делает ставку на так называемые закрытые системы. Наиболее яркий пример — компания Apple, чье программное обеспечение совместимо только с ее собственной техникой. Это позволяет контролировать как форму, так и содержание изделий. Иногда приводит к прорывным инновациям, какими в свое время стали iPod и iPhone. Но есть и минусы для пользователей — в частности, высокая цена и тотальная зависимость от одного разработчика.Более успешными на рынке оказались "открытые системы", которые предполагают, что софт может быть установлен на любое "железо", подходящее по требованиям. Это, в частности, Windows для компьютеров и Android для смартфонов. Более универсальный, но по-прежнему коммерческий продукт, распространяемый по лицензии.Третий путь — свободное программное обеспечение. Бесплатное для пользователей, с открытым исходным кодом. Разрабатывается сообществом энтузиастов. В 1970-х многие любители компьютерной техники разделяли модные в то время левые идеи. В ПК они видели средство освобождения от контроля со стороны государства и больших корпораций. А значит, считали "революционеры", программы должны быть доступными для всех.В 1980-х идеологом движения стал Ричард Столлман, который вместе с соратниками создал Универсальную общественную лицензию GNU (GNU GPL), передающую программное обеспечение в открытый доступ.Самый востребованный продукт, распространяемый по этой лицензии, — операционная система Linux. Ее основу разработал финн Линус Торвальдс в 1990-х и выложил в Сеть. С тех пор программисты из разных стран под присмотром основателя постоянно совершенствуют систему, расширяя ее возможности и устраняя ошибки.По данным на июль, доля ОС на базе ядра Linux на мировом рынке персональных компьютеров не превышает пяти процентов. Эта система слишком сложна для рядового пользователя. Тем не менее она прочно заняла свою нишу: Linux ставят на серверы, на ней создают различные специальные продукты.В Кодексе поведения для сообществ с открытым исходным кодом провозглашается "свободный от притеснений труд для всех, независимо от возраста, телосложения, этнической принадлежности, половых характеристик, гендерной идентичности и самовыражения, уровня опыта, образования, социально-экономического положения, национальности" и прочего. Однако для россиян сделали исключение."Ракеты и беспилотники"Причин отстранения поначалу толком не объяснили: ограничились расплывчатой формулировкой о неких "требованиях соответствия". Разработчики возмутились, потребовали отменить решение. Спустя некоторое время скандал прокомментировал сам Линус Торвальдс."Если вы еще не слышали о российских санкциях, вам стоит попробовать как-нибудь почитать новости. И под "новостями" я не имею в виду спам, спонсируемый российским государством", — написал он в присущей ему хамской манере.Основатель свободной ОС назвал критиков "русскими троллями" и зачем-то обратился к истории."Я финн. Вы думали, что я поддержу российскую агрессию?" — заявил он.Нужно сказать, что Торвальдс давно славится одиозными высказываниями: сообщество пережило немало неприятностей из-за публичных оскорблений в адрес программистов, которые ему не понравились.Кроме того, в отличие от множества энтузиастов, сам Торвальдс никогда не рассматривал свой проект как идеалистический. Он считал, что открытый исходный код выгоднее, поскольку позволяет переложить часть нудной работы на волонтеров. "Глупая пресса пыталась представить меня бескорыстным, самоотверженным и миролюбивым хиппи-технарем, а я никогда таким не был", — цитирует его американский писатель Говард Айзексон. Впрочем, богатства эта хитрость Торвальдсу не принесла.Как бы то ни было, после его "объяснений" так и осталось непонятным, что послужило истинной причиной увольнения — американские санкции или личная и "исторически обусловленная" неприязнь к русским.Важный момент: со временем сообщество разработчиков Linux оформилось в определенную структуру с собственной иерархией и правилами. Юридическую ответственность несут так называемые сопровождающие, или мейнтейнеры. Вся инфраструктура Linux находится в США — туда же переселился и Торвальдс.Позже выступил один из давних разработчиков системы Джеймс Боттомли. Он изложил юридические рекомендации, которым руководствовалась команда: "Если ваша компания находится под санкциями США или принадлежит/контролируется такой компанией, наша возможность сотрудничать с вами ограничена". То есть, по мнению администраторов, отстраненные специалисты работали на компании из американского черного списка.А сопровождающий Тед Цо предположил, что "российские ракеты и беспилотники могут использовать встроенные контроллеры Linux".Удар по России?Сергей Семин полагает, что отстранение россиян нанесет ущерб общему делу."Политика, безусловно, разрушает фундамент, на котором изначально было построено сообщество, — написал он. — Если так, то бог знает, что произойдет дальше (мало ли против кого еще введут санкции), но это явно посылает плохой сигнал новичкам сообщества Linux, уже работающим волонтерам и любителям вроде меня".Российские эксперты согласны: если санкции чему-то и смогут навредить, то лишь темпам развития самой Linux."Количество участников, готовых тратить свое время и силы на благо проекта, критически важно. Отстранение 11 опытных специалистов замедлит исправление уязвимостей и появление новых версий пакетов", — говорит технический директор хостинг-провайдера Tendence.ru Александр Щукин.Для России же, по мнению экспертов, негативные последствия минимальны, хотя система Linux у нас распространена достаточно широко."Есть несколько ОС с этим ядром — Astra Linux, ALT Linux, РЕД ОС. Они действуют преимущественно в госсекторе, так как со следующего года все российские госкомпании и организации должны перейти на отечественное ОС", — объясняет Александр Беслик, IT-директор HFLabs.При этом в составе операционной системы можно использовать как "ванильное" ядро Linux (то есть оригинальную версию), так и доработанное собственными силами.Руководитель просветительского проекта CakesCats Антон Шустиков добавляет, что отстраненные программисты занимались в основном тестированием драйверов и менее значительными задачами."Их вклад хотя и важен, но все же не был критичным для функционирования или обновления системы. Основные драйверы и функциональные элементы остаются доступными, и разработка Linux продолжится без каких-либо технических проблем", — уточняет он.Отметим, что это не первый скандал с программистами в последнее время. В начале октября американское руководство компании ABBYY в один день уволило сотни разработчиков с российскими паспортами из офисов на Кипре, в Сербии и Венгрии. Объяснения также были весьма расплывчатыми. Горькая ирония в том, что фирма появилась еще в Советском Союзе: в 1989-м ее основали студент МФТИ Давид Ян и сотрудник ИПТМ РАН Александр Москалев.Впрочем, по одной из версий, увольнение не было связано с гражданством сотрудников: якобы менеджмент просто решил сэкономить, наняв персонал в Индии, где зарплаты в разы ниже. Однако подобные события сейчас случаются слишком часто, чтобы не подозревать в них национальный подтекст.

https://ria.ru/20241026/cosmos-1979838130.html

https://ria.ru/20241017/ai-1978384768.html

https://ria.ru/20240921/pagers-1973883627.html

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технологии, россия, сша, abbyy, apple, московский физико-технический институт