https://ria.ru/20241101/sandu-1981411865.html
Блок "Победа" призвал избирателей в Молдавии голосовать против Санду
Блок "Победа" призвал избирателей в Молдавии голосовать против Санду - РИА Новости, 01.11.2024
Блок "Победа" призвал избирателей в Молдавии голосовать против Санду
Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" в своем Telegram-канале призвал граждан республики обязательно прийти на выборы президента и проголосовать против... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:34
2024-11-01T18:34
2024-11-01T18:34
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молдавия
майя санду
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" в своем Telegram-канале призвал граждан республики обязательно прийти на выборы президента и проголосовать против баллотирующейся на второй срок Майи Санду. "Блок "Победа" призывает жителей обязательно прийти на избирательные участки. Не бойкотировать выборы, не портить бюллетени, а проголосовать за любого другого кандидата, но против Майи Санду. Против диктатуры, произвола и унижения народа", - говорится в сообщении блока. Как подчеркивается в сообщении политформирования, последние четыре года стали черными для Молдавии. "Разрушены экономика и социальная сфера. Введена тотальная цензура в СМИ, а людям запрещено иметь мнение, отличное от мнения действующей власти. Все это — результат правления Майи Санду. Президент, которой наплевать на страну, которой все равно, как живут люди, должна уйти", - поясняется в сообщении. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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РИА Новости
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в мире, молдавия, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
Блок "Победа" призвал избирателей в Молдавии голосовать против Санду
Оппозиционный блок "Победа" призвал жителей Молдавии проголосовать против Санду
КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости.
Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" в своем Telegram-канале
призвал граждан республики обязательно прийти на выборы президента и проголосовать против баллотирующейся на второй срок Майи Санду.
"Блок "Победа" призывает жителей обязательно прийти на избирательные участки. Не бойкотировать выборы, не портить бюллетени, а проголосовать за любого другого кандидата, но против Майи Санду. Против диктатуры, произвола и унижения народа", - говорится в сообщении блока.
Как подчеркивается в сообщении политформирования, последние четыре года стали черными для Молдавии. "Разрушены экономика и социальная сфера. Введена тотальная цензура в СМИ, а людям запрещено иметь мнение, отличное от мнения действующей власти. Все это — результат правления Майи Санду. Президент, которой наплевать на страну, которой все равно, как живут люди, должна уйти", - поясняется в сообщении.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии
Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС
не должны вредить традиционному партнерству с Россией
и СНГ
.