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Более 115 млрд рублей заработали самозанятые Подмосковья
Более 115 млрд рублей заработали самозанятые Подмосковья - РИА Новости, 01.11.2024
Более 115 млрд рублей заработали самозанятые Подмосковья
Более 115 миллиардов рублей заработали самозанятые Подмосковья за девять месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:00
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 115 миллиардов рублей заработали самозанятые Подмосковья за девять месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В Подмосковье за девять месяцев этого года самозанятые получили более 115 миллиардов рублей дохода и сформировали свыше 56 миллионов чеков. Средний чек составляет порядка 2053 рубля. Предприниматели работают в разных сферах, включая грузоперевозки, строительство, аренду жилья, маркетинг, IT, продажу товаров и репетиторство", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Более 140 тысяч самозанятых зарегистрировали в регионе с начала года. Так, с начала действия специального налогового режима в 2019 году число самозанятых превысило 793 тысячи человек. В общей сложности они заработали более 381 миллиарда рублей. В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Подмосковье работает центр "Мой бизнес". Самозанятые региона могут воспользоваться консультациями и сервисами центра, в том числе получить бесплатную консультацию по получению федеральных и региональных мер поддержки.
https://ria.ru/20241101/podmoskove-1981310272.html
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поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 115 миллиардов рублей заработали самозанятые Подмосковья за девять месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В Подмосковье за девять месяцев этого года самозанятые получили более 115 миллиардов рублей дохода и сформировали свыше 56 миллионов чеков. Средний чек составляет порядка 2053 рубля. Предприниматели работают в разных сферах, включая грузоперевозки, строительство, аренду жилья, маркетинг, IT, продажу товаров и репетиторство", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Более 140 тысяч самозанятых зарегистрировали в регионе с начала года. Так, с начала действия специального налогового режима в 2019 году число самозанятых превысило 793 тысячи человек. В общей сложности они заработали более 381 миллиарда рублей.
В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Подмосковье работает центр "Мой бизнес". Самозанятые региона могут воспользоваться консультациями и сервисами центра, в том числе получить бесплатную консультацию по получению федеральных и региональных мер поддержки.