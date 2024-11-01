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Три авиарейса задерживаются в аэропорту Владивостока из-за тумана - РИА Новости, 01.11.2024
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03:31 01.11.2024
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Три авиарейса задерживаются в аэропорту Владивостока из-за тумана
Три авиарейса задерживаются в аэропорту Владивостока из-за тумана - РИА Новости, 01.11.2024
Три авиарейса задерживаются в аэропорту Владивостока из-за тумана
Три авиарейса задерживаются с прибытием и вылетом из аэропорта Владивостока из-за тумана, сообщает авиаузел. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T03:31
2024-11-01T03:31
владивосток
авиарейсы
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Три авиарейса задерживаются с прибытием и вылетом из аэропорта Владивостока из-за тумана, сообщает авиаузел. "Информируем о задержках рейсов в связи погодными условиями (туман). На прилет: рейс 6339 авиакомпании S7 из Южно-Сахалинска, плановое время прибытия 06.40 (23.40 мск четверга), расчетное 10.20 (03.20 мск), рейс 5203 авиакомпании S7 из Новосибирска, плановое время прибытия 07.50 (00.50 мск), расчетное 08.20 (01.20 мск)", — говорится в сообщении. Задерживается отправление самолета авиакомпании S7 в Иркутск, который должен был отправиться в 07.40 (00.40 мск), расчетное время вылета – 11.00 (04.00 мск).
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владивосток, авиарейсы
Владивосток, авиарейсы
Три авиарейса задерживаются в аэропорту Владивостока из-за тумана

Туман во Владивостоке стал причиной задержек нескольких авиарейсов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту
Пассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Три авиарейса задерживаются с прибытием и вылетом из аэропорта Владивостока из-за тумана, сообщает авиаузел.
"Информируем о задержках рейсов в связи погодными условиями (туман). На прилет: рейс 6339 авиакомпании S7 из Южно-Сахалинска, плановое время прибытия 06.40 (23.40 мск четверга), расчетное 10.20 (03.20 мск), рейс 5203 авиакомпании S7 из Новосибирска, плановое время прибытия 07.50 (00.50 мск), расчетное 08.20 (01.20 мск)", — говорится в сообщении.
Задерживается отправление самолета авиакомпании S7 в Иркутск, который должен был отправиться в 07.40 (00.40 мск), расчетное время вылета – 11.00 (04.00 мск).
 
Владивостокавиарейсы
 
 
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