https://ria.ru/20241101/samokat-1981427981.html

Суд в Москве рассмотрит иск к "Самокату" после вспышки ботулизма

Суд в Москве рассмотрит иск к "Самокату" после вспышки ботулизма - РИА Новости, 01.11.2024

Суд в Москве рассмотрит иск к "Самокату" после вспышки ботулизма

Дорогомиловский суд Москвы 2 декабря проведет судебное заседание по существу по первому иску к сервису доставки "Самокат" из-за заболевания ботулизмом после... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:59

2024-11-01T19:59

2024-11-01T20:24

происшествия

москва

санкт-петербург

ярославская область

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы 2 декабря проведет судебное заседание по существу по первому иску к сервису доставки "Самокат" из-за заболевания ботулизмом после употребления некачественного лобио, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание по существу по иску к ООО " Умный ритейл" назначено на 2 декабря в 11.20", - сказал собеседник агентства. Исковое заявление было подано от покупателя к ООО "Умный ритейл" (бренд "Самокат" - ред.) о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях. По факту массового отравления было возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). По делу проходят руководители компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе").

https://ria.ru/20240925/makhachkala-1974713142.html

москва

санкт-петербург

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, санкт-петербург, ярославская область, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)