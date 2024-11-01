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Суд в Москве рассмотрит иск к "Самокату" после вспышки ботулизма - РИА Новости, 01.11.2024
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19:59 01.11.2024 (обновлено: 20:24 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/samokat-1981427981.html
Суд в Москве рассмотрит иск к "Самокату" после вспышки ботулизма
Суд в Москве рассмотрит иск к "Самокату" после вспышки ботулизма - РИА Новости, 01.11.2024
Суд в Москве рассмотрит иск к "Самокату" после вспышки ботулизма
Дорогомиловский суд Москвы 2 декабря проведет судебное заседание по существу по первому иску к сервису доставки "Самокат" из-за заболевания ботулизмом после... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:59
2024-11-01T20:24
происшествия
москва
санкт-петербург
ярославская область
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы 2 декабря проведет судебное заседание по существу по первому иску к сервису доставки "Самокат" из-за заболевания ботулизмом после употребления некачественного лобио, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание по существу по иску к ООО " Умный ритейл" назначено на 2 декабря в 11.20", - сказал собеседник агентства. Исковое заявление было подано от покупателя к ООО "Умный ритейл" (бренд "Самокат" - ред.) о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях. По факту массового отравления было возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). По делу проходят руководители компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе").
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происшествия, москва, санкт-петербург, ярославская область, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Ярославская область, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Суд в Москве рассмотрит иск к "Самокату" после вспышки ботулизма

Суд Москвы в декабре рассмотрит первый иск к "Самокату" после вспышки ботулизма

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы 2 декабря проведет судебное заседание по существу по первому иску к сервису доставки "Самокат" из-за заболевания ботулизмом после употребления некачественного лобио, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание по существу по иску к ООО " Умный ритейл" назначено на 2 декабря в 11.20", - сказал собеседник агентства.
Исковое заявление было подано от покупателя к ООО "Умный ритейл" (бренд "Самокат" - ред.) о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью.
Пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.
По факту массового отравления было возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). По делу проходят руководители компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе").
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