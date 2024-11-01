https://ria.ru/20241101/samokat-1981427981.html
Суд в Москве рассмотрит иск к "Самокату" после вспышки ботулизма
Суд в Москве рассмотрит иск к "Самокату" после вспышки ботулизма - РИА Новости, 01.11.2024
Суд в Москве рассмотрит иск к "Самокату" после вспышки ботулизма
Дорогомиловский суд Москвы 2 декабря проведет судебное заседание по существу по первому иску к сервису доставки "Самокат" из-за заболевания ботулизмом после... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:59
2024-11-01T19:59
2024-11-01T20:24
происшествия
москва
санкт-петербург
ярославская область
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы 2 декабря проведет судебное заседание по существу по первому иску к сервису доставки "Самокат" из-за заболевания ботулизмом после употребления некачественного лобио, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание по существу по иску к ООО " Умный ритейл" назначено на 2 декабря в 11.20", - сказал собеседник агентства. Исковое заявление было подано от покупателя к ООО "Умный ритейл" (бренд "Самокат" - ред.) о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях. По факту массового отравления было возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). По делу проходят руководители компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе").
https://ria.ru/20240925/makhachkala-1974713142.html
москва
санкт-петербург
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, санкт-петербург, ярославская область, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Ярославская область, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Суд в Москве рассмотрит иск к "Самокату" после вспышки ботулизма
Суд Москвы в декабре рассмотрит первый иск к "Самокату" после вспышки ботулизма