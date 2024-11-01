https://ria.ru/20241101/rvb-1981260416.html
Товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО "РВБ"
Товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО "РВБ" - РИА Новости, 01.11.2024
Товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО "РВБ"
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала переход прав 28 объектов интеллектуальной собственности Wildberries в пользу... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T04:19
2024-11-01T04:19
2024-11-01T05:02
экономика
коммерческая недвижимость
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
wildberries
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала переход прав 28 объектов интеллектуальной собственности Wildberries в пользу объединенной компании ООО "РВБ", сообщила объединенная компания Wildberries и Russ. "Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала переход прав на объекты интеллектуальной собственности Wildberries в пользу Объединенной компании Wildberries и Russ (ООО "РВБ"). Соответствующие документы поступили в компанию... Всего 28 объектов интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет о товарных знаках Wildberries, логотипе маркетплейса, суббрендах, включая "Ягодки", а также информационных системах компании. В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении, а в начале июля учредили ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая на тот момент владела "Русс Аутдор", а гендиректором является Роберт Мирзоян. Wildberries летом передал 26 своих юридических лиц совместной компании ООО "РВБ", и оно приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. В сентябре Wildberries и Russ в рамках слияния получили последнее регуляторное одобрение - согласование Федеральной антимонопольной службой сделки по передаче компаний группы Russ в ООО "РВБ". Теперь эта сделка закрыта. В октябре в объединенную компанию были переданы активы группы Russ, в том числе доля в уставном капитале ООО "Русс Аутдор", являющегося правообладателем товарных знаков RUSS, соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ.
https://ria.ru/20240923/bakalchuk-1961937220.html
https://realty.ria.ru/20241014/bakalchuk-1977912136.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, коммерческая недвижимость, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), wildberries
Экономика, Коммерческая недвижимость, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Wildberries
Товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО "РВБ"
Роспатент зарегистрировал переход товарных знаков Wildberries в пользу ООО "РВБ"
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала переход прав 28 объектов интеллектуальной собственности Wildberries в пользу объединенной компании ООО "РВБ", сообщила объединенная компания Wildberries и Russ.
"Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала переход прав на объекты интеллектуальной собственности Wildberries в пользу Объединенной компании Wildberries и Russ (ООО "РВБ"). Соответствующие документы поступили в компанию... Всего 28 объектов интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о товарных знаках Wildberries, логотипе маркетплейса, суббрендах, включая "Ягодки", а также информационных системах компании.
В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении, а в начале июля учредили ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая на тот момент владела "Русс Аутдор", а гендиректором является Роберт Мирзоян.
Wildberries летом передал 26 своих юридических лиц совместной компании ООО "РВБ", и оно приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. В сентябре Wildberries и Russ в рамках слияния получили последнее регуляторное одобрение - согласование Федеральной антимонопольной службой сделки по передаче компаний группы Russ в ООО "РВБ". Теперь эта сделка закрыта.
В октябре в объединенную компанию были переданы активы группы Russ, в том числе доля в уставном капитале ООО "Русс Аутдор", являющегося правообладателем товарных знаков RUSS, соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ.