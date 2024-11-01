Рейтинг@Mail.ru
Товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО "РВБ" - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 01.11.2024 (обновлено: 05:02 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/rvb-1981260416.html
Товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО "РВБ"
Товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО "РВБ" - РИА Новости, 01.11.2024
Товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО "РВБ"
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала переход прав 28 объектов интеллектуальной собственности Wildberries в пользу... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T04:19
2024-11-01T05:02
экономика
коммерческая недвижимость
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972238238_226:0:3063:1596_1920x0_80_0_0_769d7bc88a10105ed0ef1d9d9f268a8a.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала переход прав 28 объектов интеллектуальной собственности Wildberries в пользу объединенной компании ООО "РВБ", сообщила объединенная компания Wildberries и Russ. "Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала переход прав на объекты интеллектуальной собственности Wildberries в пользу Объединенной компании Wildberries и Russ (ООО "РВБ"). Соответствующие документы поступили в компанию... Всего 28 объектов интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет о товарных знаках Wildberries, логотипе маркетплейса, суббрендах, включая "Ягодки", а также информационных системах компании. В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении, а в начале июля учредили ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая на тот момент владела "Русс Аутдор", а гендиректором является Роберт Мирзоян. Wildberries летом передал 26 своих юридических лиц совместной компании ООО "РВБ", и оно приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. В сентябре Wildberries и Russ в рамках слияния получили последнее регуляторное одобрение - согласование Федеральной антимонопольной службой сделки по передаче компаний группы Russ в ООО "РВБ". Теперь эта сделка закрыта. В октябре в объединенную компанию были переданы активы группы Russ, в том числе доля в уставном капитале ООО "Русс Аутдор", являющегося правообладателем товарных знаков RUSS, соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ.
https://ria.ru/20240923/bakalchuk-1961937220.html
https://realty.ria.ru/20241014/bakalchuk-1977912136.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972238238_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_84179a5cbee31b9a8714ec7c2c7501d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, коммерческая недвижимость, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), wildberries
Экономика, Коммерческая недвижимость, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Wildberries
Товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО "РВБ"

Роспатент зарегистрировал переход товарных знаков Wildberries в пользу ООО "РВБ"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТатьяна Ким
Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Татьяна Ким. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала переход прав 28 объектов интеллектуальной собственности Wildberries в пользу объединенной компании ООО "РВБ", сообщила объединенная компания Wildberries и Russ.
"Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала переход прав на объекты интеллектуальной собственности Wildberries в пользу Объединенной компании Wildberries и Russ (ООО "РВБ"). Соответствующие документы поступили в компанию... Всего 28 объектов интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.
Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Татьяна Ким: биография и история успеха основательницы Wildberries
23 сентября, 17:40
Отмечается, что речь идет о товарных знаках Wildberries, логотипе маркетплейса, суббрендах, включая "Ягодки", а также информационных системах компании.
В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении, а в начале июля учредили ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая на тот момент владела "Русс Аутдор", а гендиректором является Роберт Мирзоян.
Wildberries летом передал 26 своих юридических лиц совместной компании ООО "РВБ", и оно приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. В сентябре Wildberries и Russ в рамках слияния получили последнее регуляторное одобрение - согласование Федеральной антимонопольной службой сделки по передаче компаний группы Russ в ООО "РВБ". Теперь эта сделка закрыта.
В октябре в объединенную компанию были переданы активы группы Russ, в том числе доля в уставном капитале ООО "Русс Аутдор", являющегося правообладателем товарных знаков RUSS, соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ.
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
"ВБ Девелопмент" требует 37 миллиардов рублей с Бакальчука
14 октября, 11:24
 
ЭкономикаКоммерческая недвижимостьФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Wildberries
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала