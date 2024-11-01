https://ria.ru/20241101/rudn-1981257918.html

Раскрыты детали обыска у фигуранта дела о попытке взрыва в общежитии РУДН

Раскрыты детали обыска у фигуранта дела о попытке взрыва в общежитии РУДН - РИА Новости, 01.11.2024

Раскрыты детали обыска у фигуранта дела о попытке взрыва в общежитии РУДН

В ходе обысков по делу о приготовлении к взрыву в одном из зданий студенческого общежития "Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы" (РУДН) РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T02:55

2024-11-01T02:55

2024-11-01T02:55

происшествия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В ходе обысков по делу о приготовлении к взрыву в одном из зданий студенческого общежития "Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы" (РУДН) у одного из фигурантов обнаружили и изъяли экстремистскую литературу, а также инструкции по боевой подготовке террористической организации, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В ходе обыска обнаружены и изъяты: мобильный телефон с перепиской по доразведке и его доклад участникам группы, инструкции по боевой подготовке террористической организации и экстремистская литература", - сказано в документах. О задержании и аресте трех человек стало известно в октябре прошлого года. Тогда в столичном суде сообщали, что их подозревали в попытке взрыва одного из зданий студенческого общежития РУДН. Иные подробности уголовного дела неизвестны. По данным РИА Новости, арестованные были несовершеннолетними.

https://ria.ru/20241030/rudn-1980824859.html

https://ria.ru/20241030/rudn-1980826580.html

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2024

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происшествия