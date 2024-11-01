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Российский совет торговых центров прокомментировал сообщения о клопах - РИА Новости, 01.11.2024
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16:46 01.11.2024 (обновлено: 16:53 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/rstts-1981387515.html
Российский совет торговых центров прокомментировал сообщения о клопах
Российский совет торговых центров прокомментировал сообщения о клопах - РИА Новости, 01.11.2024
Российский совет торговых центров прокомментировал сообщения о клопах
Все товары, ввезенные в Россию, перед продажей проходят необходимую обработку и поступают к конечному потребителю в наилучшем виде, заявил РИА Новости президент РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:46
2024-11-01T16:53
экономика
россия
москва
guess
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Все товары, ввезенные в Россию, перед продажей проходят необходимую обработку и поступают к конечному потребителю в наилучшем виде, заявил РИА Новости президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Климов. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в ТЦ "Афимолл" в коробках с новой коллекцией верхней одежды Guess обнаружены лесные клопы, аналогичная ситуация и в ТЦ "Европейский". В Роспотребнадзоре по Москве сообщили, что взяли на контроль данные сообщения. При этом московские торговые центры опровергли РИА Новости наличие клопов в верхней одежде. "При логистических процессах могут возникать различные нюансы, но все товары проходят необходимую обработку, и к конечному потребителю они поступают в наилучшем виде, к которому мы все привыкли", - рассказал Климов, комментируя данную ситуацию. Он пояснил, что в Россию поступают товары на миллионы долларов из различных регионов мира, и "подобные ситуации могут возникать у всех брендов". "В торговом центре представлено от 100 до 300 брендов, и физически они не могут знать обо всех нюансах поставок. Первостепенная задача торгового центра заключается в предоставлении площадей в аренду", - заметил Климов.
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экономика, россия, москва, guess, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Экономика, Россия, Москва, Guess, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Российский совет торговых центров прокомментировал сообщения о клопах

Глава РСТЦ Климов о клопах в одежде: товары проходят обработку перед продажей

CC BY 3.0 / Ramon FVelasquez / Guess, Cabanatuan CityМагазин Guess
Магазин Guess - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
CC BY 3.0 / Ramon FVelasquez / Guess, Cabanatuan City
Магазин Guess. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Все товары, ввезенные в Россию, перед продажей проходят необходимую обработку и поступают к конечному потребителю в наилучшем виде, заявил РИА Новости президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Климов.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в ТЦ "Афимолл" в коробках с новой коллекцией верхней одежды Guess обнаружены лесные клопы, аналогичная ситуация и в ТЦ "Европейский". В Роспотребнадзоре по Москве сообщили, что взяли на контроль данные сообщения. При этом московские торговые центры опровергли РИА Новости наличие клопов в верхней одежде.
"При логистических процессах могут возникать различные нюансы, но все товары проходят необходимую обработку, и к конечному потребителю они поступают в наилучшем виде, к которому мы все привыкли", - рассказал Климов, комментируя данную ситуацию.
Он пояснил, что в Россию поступают товары на миллионы долларов из различных регионов мира, и "подобные ситуации могут возникать у всех брендов". "В торговом центре представлено от 100 до 300 брендов, и физически они не могут знать обо всех нюансах поставок. Первостепенная задача торгового центра заключается в предоставлении площадей в аренду", - заметил Климов.
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ЭкономикаРоссияМоскваGuessФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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