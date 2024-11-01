https://ria.ru/20241101/rstts-1981387515.html
Российский совет торговых центров прокомментировал сообщения о клопах
Российский совет торговых центров прокомментировал сообщения о клопах - РИА Новости, 01.11.2024
Российский совет торговых центров прокомментировал сообщения о клопах
Все товары, ввезенные в Россию, перед продажей проходят необходимую обработку и поступают к конечному потребителю в наилучшем виде, заявил РИА Новости президент РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:46
2024-11-01T16:46
2024-11-01T16:53
экономика
россия
москва
guess
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149593/40/1495934007_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_642836e0d3bd531762f84dc897bab9b3.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Все товары, ввезенные в Россию, перед продажей проходят необходимую обработку и поступают к конечному потребителю в наилучшем виде, заявил РИА Новости президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Климов. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в ТЦ "Афимолл" в коробках с новой коллекцией верхней одежды Guess обнаружены лесные клопы, аналогичная ситуация и в ТЦ "Европейский". В Роспотребнадзоре по Москве сообщили, что взяли на контроль данные сообщения. При этом московские торговые центры опровергли РИА Новости наличие клопов в верхней одежде. "При логистических процессах могут возникать различные нюансы, но все товары проходят необходимую обработку, и к конечному потребителю они поступают в наилучшем виде, к которому мы все привыкли", - рассказал Климов, комментируя данную ситуацию. Он пояснил, что в Россию поступают товары на миллионы долларов из различных регионов мира, и "подобные ситуации могут возникать у всех брендов". "В торговом центре представлено от 100 до 300 брендов, и физически они не могут знать обо всех нюансах поставок. Первостепенная задача торгового центра заключается в предоставлении площадей в аренду", - заметил Климов.
https://ria.ru/20241101/podushki-1981376541.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149593/40/1495934007_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_0f9cc4a86f70b6e367ed34eba296cbf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, guess, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Экономика, Россия, Москва, Guess, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Российский совет торговых центров прокомментировал сообщения о клопах
Глава РСТЦ Климов о клопах в одежде: товары проходят обработку перед продажей
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Все товары, ввезенные в Россию, перед продажей проходят необходимую обработку и поступают к конечному потребителю в наилучшем виде, заявил РИА Новости президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Климов.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в ТЦ "Афимолл" в коробках с новой коллекцией верхней одежды Guess
обнаружены лесные клопы, аналогичная ситуация и в ТЦ "Европейский". В Роспотребнадзоре
по Москве
сообщили, что взяли на контроль данные сообщения. При этом московские торговые центры опровергли РИА Новости наличие клопов в верхней одежде.
"При логистических процессах могут возникать различные нюансы, но все товары проходят необходимую обработку, и к конечному потребителю они поступают в наилучшем виде, к которому мы все привыкли", - рассказал Климов, комментируя данную ситуацию.
Он пояснил, что в Россию поступают товары на миллионы долларов из различных регионов мира, и "подобные ситуации могут возникать у всех брендов". "В торговом центре представлено от 100 до 300 брендов, и физически они не могут знать обо всех нюансах поставок. Первостепенная задача торгового центра заключается в предоставлении площадей в аренду", - заметил Климов.