https://ria.ru/20241101/rstts-1981387515.html

Российский совет торговых центров прокомментировал сообщения о клопах

Российский совет торговых центров прокомментировал сообщения о клопах - РИА Новости, 01.11.2024

Российский совет торговых центров прокомментировал сообщения о клопах

Все товары, ввезенные в Россию, перед продажей проходят необходимую обработку и поступают к конечному потребителю в наилучшем виде, заявил РИА Новости президент РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T16:46

2024-11-01T16:46

2024-11-01T16:53

экономика

россия

москва

guess

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Все товары, ввезенные в Россию, перед продажей проходят необходимую обработку и поступают к конечному потребителю в наилучшем виде, заявил РИА Новости президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Климов. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в ТЦ "Афимолл" в коробках с новой коллекцией верхней одежды Guess обнаружены лесные клопы, аналогичная ситуация и в ТЦ "Европейский". В Роспотребнадзоре по Москве сообщили, что взяли на контроль данные сообщения. При этом московские торговые центры опровергли РИА Новости наличие клопов в верхней одежде. "При логистических процессах могут возникать различные нюансы, но все товары проходят необходимую обработку, и к конечному потребителю они поступают в наилучшем виде, к которому мы все привыкли", - рассказал Климов, комментируя данную ситуацию. Он пояснил, что в Россию поступают товары на миллионы долларов из различных регионов мира, и "подобные ситуации могут возникать у всех брендов". "В торговом центре представлено от 100 до 300 брендов, и физически они не могут знать обо всех нюансах поставок. Первостепенная задача торгового центра заключается в предоставлении площадей в аренду", - заметил Климов.

https://ria.ru/20241101/podushki-1981376541.html

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экономика, россия, москва, guess, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)