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"Роскосмос" показал спутниковый снимок циклона "Мартина"
"Роскосмос" показал спутниковый снимок циклона "Мартина" - РИА Новости, 01.11.2024
"Роскосмос" показал спутниковый снимок циклона "Мартина"
"Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале спутниковый снимок циклона "Мартина", который достиг в пятницу Москвы. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:15
2024-11-01T15:15
2024-11-01T17:50
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале спутниковый снимок циклона "Мартина", который достиг в пятницу Москвы. "Сегодня на столицу обрушился североатлантический циклон "Мартина". Он несет серьёзную непогоду — ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу", - говорится в сообщении. В госкорпорации уточнили, что снимок был сделан спутником "Метеор-М".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, москва, роскосмос, погода, россия
Космос - РИА Наука, Москва, Роскосмос, Погода, Россия
"Роскосмос" показал спутниковый снимок циклона "Мартина"
Роскосмос опубликовал снимок обрушившегося на Москву циклона "Мартина"