https://ria.ru/20241101/roskosmos-1981362668.html

"Роскосмос" показал спутниковый снимок циклона "Мартина"

"Роскосмос" показал спутниковый снимок циклона "Мартина" - РИА Новости, 01.11.2024

"Роскосмос" показал спутниковый снимок циклона "Мартина"

"Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале спутниковый снимок циклона "Мартина", который достиг в пятницу Москвы. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:15

2024-11-01T15:15

2024-11-01T17:50

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале спутниковый снимок циклона "Мартина", который достиг в пятницу Москвы. "Сегодня на столицу обрушился североатлантический циклон "Мартина". Он несет серьёзную непогоду — ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу", - говорится в сообщении. В госкорпорации уточнили, что снимок был сделан спутником "Метеор-М".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, москва, роскосмос, погода, россия