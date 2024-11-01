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"Роскосмос" показал спутниковый снимок циклона "Мартина" - РИА Новости, 01.11.2024
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15:15 01.11.2024 (обновлено: 17:50 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/roskosmos-1981362668.html
"Роскосмос" показал спутниковый снимок циклона "Мартина"
"Роскосмос" показал спутниковый снимок циклона "Мартина" - РИА Новости, 01.11.2024
"Роскосмос" показал спутниковый снимок циклона "Мартина"
"Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале спутниковый снимок циклона "Мартина", который достиг в пятницу Москвы. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:15
2024-11-01T17:50
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале спутниковый снимок циклона "Мартина", который достиг в пятницу Москвы. "Сегодня на столицу обрушился североатлантический циклон "Мартина". Он несет серьёзную непогоду — ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу", - говорится в сообщении. В госкорпорации уточнили, что снимок был сделан спутником "Метеор-М".
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Космос - РИА Наука, Москва, Роскосмос, Погода, Россия
"Роскосмос" показал спутниковый снимок циклона "Мартина"

Роскосмос опубликовал снимок обрушившегося на Москву циклона "Мартина"

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramСпутниковый снимок циклона "Мартина", опубликованный в Telegram-канале "Роскосмоса"
Спутниковый снимок циклона Мартина, опубликованный в Telegram-канале Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Спутниковый снимок циклона "Мартина", опубликованный в Telegram-канале "Роскосмоса"
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале спутниковый снимок циклона "Мартина", который достиг в пятницу Москвы.
"Сегодня на столицу обрушился североатлантический циклон "Мартина". Он несет серьёзную непогоду — ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу", - говорится в сообщении.
В госкорпорации уточнили, что снимок был сделан спутником "Метеор-М".
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