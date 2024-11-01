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Рогов заявил об обвале фронта ВСУ севернее Угледара - РИА Новости, 01.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/rogov-1981350787.html
Рогов заявил об обвале фронта ВСУ севернее Угледара
Рогов заявил об обвале фронта ВСУ севернее Угледара - РИА Новости, 01.11.2024
Рогов заявил об обвале фронта ВСУ севернее Угледара
Российские войска продвинулись вперед на южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:27
2024-11-01T14:27
специальная военная операция на украине
угледар
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Российские войска продвинулись вперед на южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел обвал линии фронта противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Накануне Рогов сообщил, что российская армия срезала выступ ВСУ между селами Новоукраинка и Богоявленка, освободив свыше 20 квадратных километров территории. "Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта", - сказал Рогов. По его словам, продвижение российской армии вперед продолжается.
https://ria.ru/20241031/kurakhovo-1980950150.html
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угледар, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Рогов заявил об обвале фронта ВСУ севернее Угледара

Рогов: на южнодонецком направлении произошел обвал линии фронта ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Российские войска продвинулись вперед на южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел обвал линии фронта противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Накануне Рогов сообщил, что российская армия срезала выступ ВСУ между селами Новоукраинка и Богоявленка, освободив свыше 20 квадратных километров территории.
"Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта", - сказал Рогов.
По его словам, продвижение российской армии вперед продолжается.
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Специальная военная операция на УкраинеУгледарРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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