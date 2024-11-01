https://ria.ru/20241101/rogov-1981350787.html

Рогов заявил об обвале фронта ВСУ севернее Угледара

Рогов заявил об обвале фронта ВСУ севернее Угледара - РИА Новости, 01.11.2024

Рогов заявил об обвале фронта ВСУ севернее Угледара

Российские войска продвинулись вперед на южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:27

2024-11-01T14:27

2024-11-01T14:27

специальная военная операция на украине

угледар

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владимир рогов

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Российские войска продвинулись вперед на южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел обвал линии фронта противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Накануне Рогов сообщил, что российская армия срезала выступ ВСУ между селами Новоукраинка и Богоявленка, освободив свыше 20 квадратных километров территории. "Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта", - сказал Рогов. По его словам, продвижение российской армии вперед продолжается.

https://ria.ru/20241031/kurakhovo-1980950150.html

угледар

россия

донецкая народная республика

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угледар, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф