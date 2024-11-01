https://ria.ru/20241101/rkn-1981417852.html
Доступ к платформе Steam не ограничивают, заявили в Роскомнадзоре
Доступ к платформе Steam не ограничивают, заявили в Роскомнадзоре - РИА Новости, 01.11.2024
Доступ к платформе Steam не ограничивают, заявили в Роскомнадзоре
Роскомнадзор не ограничивает доступ к игровой платформе Steam, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:53
2024-11-01T18:53
2024-11-01T19:02
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
общество
технологии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает доступ к игровой платформе Steam, заявили РИА Новости в ведомстве.В четверг утром россияне жаловались на работу платформы и сообщали, что она функционирует только при использовании VPN. По данным сервиса для отслеживания сбоев Downdetector, утром насчитывалось около 400 жалоб. В основном они поступали от жителей Москвы."Роскомнадзор не ограничивает доступ к платформе Steam", - сказали в РКН.Ранее, в октябре, ведомство заявило, что игровой сервис по требованию Роскомнадзора удалил 11 интернет-страниц с противоправным контентом за неделю, всего было удалено 260 материалов. Тогда же в службе добавили, что удаленные ссылки будет исключены из реестра Роскомнадзора.Ранее ведомство фиксировало, что сервис размещал на своем ресурсе противоправный контент, поэтому вносил ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации.
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москва
РИА Новости
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2024
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, общество, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Москва, Общество, Технологии
Доступ к платформе Steam не ограничивают, заявили в Роскомнадзоре
РКН: Роскомнадзор не ограничивает доступ к игровой платформе Steam
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает доступ к игровой платформе Steam, заявили РИА Новости в ведомстве.
В четверг утром россияне жаловались на работу платформы и сообщали, что она функционирует только при использовании VPN. По данным сервиса для отслеживания сбоев Downdetector, утром насчитывалось около 400 жалоб. В основном они поступали от жителей Москвы
.
"Роскомнадзор не ограничивает доступ к платформе Steam", - сказали в РКН.
Ранее, в октябре, ведомство заявило, что игровой сервис по требованию Роскомнадзора удалил 11 интернет-страниц с противоправным контентом за неделю, всего было удалено 260 материалов. Тогда же в службе добавили, что удаленные ссылки будет исключены из реестра Роскомнадзора.
Ранее ведомство фиксировало, что сервис размещал на своем ресурсе противоправный контент, поэтому вносил ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации.