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Доступ к платформе Steam не ограничивают, заявили в Роскомнадзоре

Доступ к платформе Steam не ограничивают, заявили в Роскомнадзоре - РИА Новости, 01.11.2024

Доступ к платформе Steam не ограничивают, заявили в Роскомнадзоре

Роскомнадзор не ограничивает доступ к игровой платформе Steam, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T18:53

2024-11-01T18:53

2024-11-01T19:02

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

общество

технологии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает доступ к игровой платформе Steam, заявили РИА Новости в ведомстве.В четверг утром россияне жаловались на работу платформы и сообщали, что она функционирует только при использовании VPN. По данным сервиса для отслеживания сбоев Downdetector, утром насчитывалось около 400 жалоб. В основном они поступали от жителей Москвы."Роскомнадзор не ограничивает доступ к платформе Steam", - сказали в РКН.Ранее, в октябре, ведомство заявило, что игровой сервис по требованию Роскомнадзора удалил 11 интернет-страниц с противоправным контентом за неделю, всего было удалено 260 материалов. Тогда же в службе добавили, что удаленные ссылки будет исключены из реестра Роскомнадзора.Ранее ведомство фиксировало, что сервис размещал на своем ресурсе противоправный контент, поэтому вносил ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, общество, технологии