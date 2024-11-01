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Доступ к платформе Steam не ограничивают, заявили в Роскомнадзоре - РИА Новости, 01.11.2024
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18:53 01.11.2024 (обновлено: 19:02 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/rkn-1981417852.html
Доступ к платформе Steam не ограничивают, заявили в Роскомнадзоре
Доступ к платформе Steam не ограничивают, заявили в Роскомнадзоре - РИА Новости, 01.11.2024
Доступ к платформе Steam не ограничивают, заявили в Роскомнадзоре
Роскомнадзор не ограничивает доступ к игровой платформе Steam, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:53
2024-11-01T19:02
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
общество
технологии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает доступ к игровой платформе Steam, заявили РИА Новости в ведомстве.В четверг утром россияне жаловались на работу платформы и сообщали, что она функционирует только при использовании VPN. По данным сервиса для отслеживания сбоев Downdetector, утром насчитывалось около 400 жалоб. В основном они поступали от жителей Москвы."Роскомнадзор не ограничивает доступ к платформе Steam", - сказали в РКН.Ранее, в октябре, ведомство заявило, что игровой сервис по требованию Роскомнадзора удалил 11 интернет-страниц с противоправным контентом за неделю, всего было удалено 260 материалов. Тогда же в службе добавили, что удаленные ссылки будет исключены из реестра Роскомнадзора.Ранее ведомство фиксировало, что сервис размещал на своем ресурсе противоправный контент, поэтому вносил ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, общество, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Москва, Общество, Технологии
Доступ к платформе Steam не ограничивают, заявили в Роскомнадзоре

РКН: Роскомнадзор не ограничивает доступ к игровой платформе Steam

© Depositphotos.comSteam логотип
Steam логотип - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Depositphotos.com
Steam логотип. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает доступ к игровой платформе Steam, заявили РИА Новости в ведомстве.
В четверг утром россияне жаловались на работу платформы и сообщали, что она функционирует только при использовании VPN. По данным сервиса для отслеживания сбоев Downdetector, утром насчитывалось около 400 жалоб. В основном они поступали от жителей Москвы.
"Роскомнадзор не ограничивает доступ к платформе Steam", - сказали в РКН.
Ранее, в октябре, ведомство заявило, что игровой сервис по требованию Роскомнадзора удалил 11 интернет-страниц с противоправным контентом за неделю, всего было удалено 260 материалов. Тогда же в службе добавили, что удаленные ссылки будет исключены из реестра Роскомнадзора.
Ранее ведомство фиксировало, что сервис размещал на своем ресурсе противоправный контент, поэтому вносил ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваОбществоТехнологии
 
 
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