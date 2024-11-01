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В Раменском отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 01.11.2024
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15:38 01.11.2024 (обновлено: 16:34 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/ramenskoe-1981368620.html
В Раменском отменили угрозу атаки беспилотников
В Раменском отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 01.11.2024
В Раменском отменили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА в подмосковном Раменском отменена, сообщается в Telegram-канале "Радар Раменское", созданном властями округа для информирования жителей о... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:38
2024-11-01T16:34
раменское
калужская область
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА в подмосковном Раменском отменена, сообщается в Telegram-канале "Радар Раменское", созданном властями округа для информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера. Ранее администрация Раменского предупредила об угрозе атаки беспилотника, движущегося со стороны Калужской области. "Раменский городской округ - отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
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раменское, калужская область, общество
Раменское, Калужская область, Общество
В Раменском отменили угрозу атаки беспилотников

"Радар Раменское": угроза атаки беспилотников в Раменском отменена

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА в Раменском
Последствия атаки БПЛА в Раменском - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия атаки БПЛА в Раменском. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА в подмосковном Раменском отменена, сообщается в Telegram-канале "Радар Раменское", созданном властями округа для информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.
Ранее администрация Раменского предупредила об угрозе атаки беспилотника, движущегося со стороны Калужской области.
"Раменский городской округ - отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
 
РаменскоеКалужская областьОбщество
 
 
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