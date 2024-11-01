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В Раменском отменили угрозу атаки беспилотников

В Раменском отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 01.11.2024

В Раменском отменили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА в подмосковном Раменском отменена, сообщается в Telegram-канале "Радар Раменское", созданном властями округа для информирования жителей о... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:38

2024-11-01T15:38

2024-11-01T16:34

раменское

калужская область

общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА в подмосковном Раменском отменена, сообщается в Telegram-канале "Радар Раменское", созданном властями округа для информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера. Ранее администрация Раменского предупредила об угрозе атаки беспилотника, движущегося со стороны Калужской области. "Раменский городской округ - отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

раменское

калужская область

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раменское, калужская область, общество