https://ria.ru/20241101/pvo-1981414985.html

ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом

ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом - РИА Новости, 01.11.2024

ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом

Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T18:46

2024-11-01T18:46

2024-11-01T18:49

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородский район

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгороде повреждены кровля частного домовладения и линия электропередачи", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что в посёлке Майский Белгородского района на территории жилого дома загорелась сухая трава, очаг возгорания ликвидировали пожарные расчёты.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

белгород

белгородская область

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безопасность, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, белгородская область