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ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом
ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом - РИА Новости, 01.11.2024
ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом
Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:46
2024-11-01T18:46
2024-11-01T18:49
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгороде повреждены кровля частного домовладения и линия электропередачи", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что в посёлке Майский Белгородского района на территории жилого дома загорелась сухая трава, очаг возгорания ликвидировали пожарные расчёты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область
ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом
Гладков: ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом