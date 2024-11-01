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Путин заявил о важности развития Донбасса и Новороссии - РИА Новости, 01.11.2024
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14:18 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/putin-1981348185.html
Путин заявил о важности развития Донбасса и Новороссии
Путин заявил о важности развития Донбасса и Новороссии - РИА Новости, 01.11.2024
Путин заявил о важности развития Донбасса и Новороссии
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам Всероссийского молодёжного форума "Юг молодой" отметил важность их обсуждений темы... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:18
2024-11-01T14:18
общество
россия
донбасс
новороссия
владимир путин
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам Всероссийского молодёжного форума "Юг молодой" отметил важность их обсуждений темы развития Донбасса и Новороссии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что Всероссийский молодёжный форум "Юг молодой", проходящий в городе Бердянске Запорожской области, объединил талантливых, энергичных молодых людей из разных регионов России. "Вы начинаете свою работу с обсуждения такой важной темы, как развитие Донбасса и Новороссии – наших исторических земель, навеки воссоединившихся с Отечеством. Знаю, что участники предстоящих встреч уже проявили себя в реальных делах, в общественной и волонтёрской деятельности и готовы предложить новые инициативы в таких сферах, как экономика, наука и образование, культура и спорт, здравоохранение и поддержка семьи", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что участников форума ждут содержательные дискуссии и круглые столы с известными политиками и экспертами, представителями министерств и ведомств, руководителями крупных компаний. По мнению главы государства, такая насыщенная программа позволит каждому из участников проявить себя, получить поддержку для реализации своих замыслов, а также обрести надёжных друзей и единомышленников. "Убеждён, что "Юг молодой", который с нынешнего года будет проходить в новом круглогодичном образовательном центре "Маяк", займёт достойное место в богатой палитре молодёжных форумов страны", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20241101/putin-1981344620.html
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общество, россия, донбасс, новороссия, владимир путин
Общество, Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин
Путин заявил о важности развития Донбасса и Новороссии

Путин заявил о важности развития Донбасса и Новороссии на форуме "Юг молодой"

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам Всероссийского молодёжного форума "Юг молодой" отметил важность их обсуждений темы развития Донбасса и Новороссии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что Всероссийский молодёжный форум "Юг молодой", проходящий в городе Бердянске Запорожской области, объединил талантливых, энергичных молодых людей из разных регионов России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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"Вы начинаете свою работу с обсуждения такой важной темы, как развитие Донбасса и Новороссии – наших исторических земель, навеки воссоединившихся с Отечеством. Знаю, что участники предстоящих встреч уже проявили себя в реальных делах, в общественной и волонтёрской деятельности и готовы предложить новые инициативы в таких сферах, как экономика, наука и образование, культура и спорт, здравоохранение и поддержка семьи", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что участников форума ждут содержательные дискуссии и круглые столы с известными политиками и экспертами, представителями министерств и ведомств, руководителями крупных компаний. По мнению главы государства, такая насыщенная программа позволит каждому из участников проявить себя, получить поддержку для реализации своих замыслов, а также обрести надёжных друзей и единомышленников.
"Убеждён, что "Юг молодой", который с нынешнего года будет проходить в новом круглогодичном образовательном центре "Маяк", займёт достойное место в богатой палитре молодёжных форумов страны", - подчеркнул президент.
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