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Путин призвал не забывать о людях, несмотря на множество глобальных задач - РИА Новости, 01.11.2024
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14:05 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/putin-1981344913.html
Путин призвал не забывать о людях, несмотря на множество глобальных задач
Путин призвал не забывать о людях, несмотря на множество глобальных задач - РИА Новости, 01.11.2024
Путин призвал не забывать о людях, несмотря на множество глобальных задач
Перед Россией стоит много глобальных вопросов, в том числе специальная военная операция, крупные проекты, развитие судостроения и авиации, но ни в коем случае... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:05
2024-11-01T14:05
владимир путин
валентин коновалов
россия
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Перед Россией стоит много глобальных вопросов, в том числе специальная военная операция, крупные проекты, развитие судостроения и авиации, но ни в коем случае нельзя забывать о людях, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Хакасии Валентином Коноваловым. "У нас сейчас есть острые вопросы, которые занимают всё общественное сознание, я имею в виду и то, что происходит у нас на линии СВО, и есть крупные проекты, мы должны развивать судостроение, авиацию. У нас много глобальных вопросов, но за этим "глобализмом" мы ни в коем случае не должны забывать, казалось бы, мелких деталей жизни людей, но от них зависит качество жизни наших граждан", - сказал Путин. Он выразил надежду, что власти российских регионов не будут забывать о вопросах, которые крайне важны для текущей жизни людей и не потеряли свою актуальность.
https://ria.ru/20241014/putin-1977950393.html
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владимир путин, валентин коновалов, россия, общество
Владимир Путин, Валентин Коновалов, Россия, Общество
Путин призвал не забывать о людях, несмотря на множество глобальных задач

Путин: перед Россией стоит много глобальных задач, но нельзя забывать о людях

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Перед Россией стоит много глобальных вопросов, в том числе специальная военная операция, крупные проекты, развитие судостроения и авиации, но ни в коем случае нельзя забывать о людях, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Хакасии Валентином Коноваловым.
"У нас сейчас есть острые вопросы, которые занимают всё общественное сознание, я имею в виду и то, что происходит у нас на линии СВО, и есть крупные проекты, мы должны развивать судостроение, авиацию. У нас много глобальных вопросов, но за этим "глобализмом" мы ни в коем случае не должны забывать, казалось бы, мелких деталей жизни людей, но от них зависит качество жизни наших граждан", - сказал Путин.
Он выразил надежду, что власти российских регионов не будут забывать о вопросах, которые крайне важны для текущей жизни людей и не потеряли свою актуальность.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Для власти любого уровня важна опора на людей, заявил Путин
14 октября, 14:22
 
Владимир ПутинВалентин КоноваловРоссияОбщество
 
 
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