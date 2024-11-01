https://ria.ru/20241101/putin-1981344913.html

Путин призвал не забывать о людях, несмотря на множество глобальных задач

Путин призвал не забывать о людях, несмотря на множество глобальных задач - РИА Новости, 01.11.2024

Путин призвал не забывать о людях, несмотря на множество глобальных задач

Перед Россией стоит много глобальных вопросов, в том числе специальная военная операция, крупные проекты, развитие судостроения и авиации, но ни в коем случае... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:05

2024-11-01T14:05

2024-11-01T14:05

владимир путин

валентин коновалов

россия

общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Перед Россией стоит много глобальных вопросов, в том числе специальная военная операция, крупные проекты, развитие судостроения и авиации, но ни в коем случае нельзя забывать о людях, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Хакасии Валентином Коноваловым. "У нас сейчас есть острые вопросы, которые занимают всё общественное сознание, я имею в виду и то, что происходит у нас на линии СВО, и есть крупные проекты, мы должны развивать судостроение, авиацию. У нас много глобальных вопросов, но за этим "глобализмом" мы ни в коем случае не должны забывать, казалось бы, мелких деталей жизни людей, но от них зависит качество жизни наших граждан", - сказал Путин. Он выразил надежду, что власти российских регионов не будут забывать о вопросах, которые крайне важны для текущей жизни людей и не потеряли свою актуальность.

https://ria.ru/20241014/putin-1977950393.html

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владимир путин, валентин коновалов, россия, общество