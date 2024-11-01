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Путин отметил рост инвестиций в Хакасии - РИА Новости, 01.11.2024
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14:04 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/putin-1981344620.html
Путин отметил рост инвестиций в Хакасии
Путин отметил рост инвестиций в Хакасии - РИА Новости, 01.11.2024
Путин отметил рост инвестиций в Хакасии
Президент России Владимир Путин отметил рост строительства и инвестиций в Хакасии, а также значительное снижение безработицы. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:04
2024-11-01T14:04
экономика
россия
владимир путин
валентин коновалов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост строительства и инвестиций в Хакасии, а также значительное снижение безработицы. "Я смотрю, у вас стройка подрастает, инвестиции растут, и значительно снизилась безработица. Это, конечно, положительный элемент", - сказал Путин на встрече с губернатором республики Валентином Коноваловым. Кроме того, глава государства отметил роль бизнеса в инвестпроектах. "Смотрю, и крупные компании, и мелкий, средний бизнес вкладывается. Это очень хорошо", - добавил президент.
https://ria.ru/20241101/putin-1981344223.html
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экономика, россия, владимир путин, валентин коновалов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Валентин Коновалов
Путин отметил рост инвестиций в Хакасии

Путин отметил рост строительства и инвестиций в Хакасии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост строительства и инвестиций в Хакасии, а также значительное снижение безработицы.
"Я смотрю, у вас стройка подрастает, инвестиции растут, и значительно снизилась безработица. Это, конечно, положительный элемент", - сказал Путин на встрече с губернатором республики Валентином Коноваловым.
Кроме того, глава государства отметил роль бизнеса в инвестпроектах. "Смотрю, и крупные компании, и мелкий, средний бизнес вкладывается. Это очень хорошо", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВалентин Коновалов
 
 
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