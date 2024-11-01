https://ria.ru/20241101/putin-1981344223.html
Путин оценил ситуацию с врачами в Хакасии
Путин оценил ситуацию с врачами в Хакасии - РИА Новости, 01.11.2024
Путин оценил ситуацию с врачами в Хакасии
Обеспеченность врачами в Хакасии пока ниже, чем в среднем по стране, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором региона Валентином... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:00
2024-11-01T14:00
2024-11-01T14:03
россия
владимир путин
валентин коновалов
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Обеспеченность врачами в Хакасии пока ниже, чем в среднем по стране, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором региона Валентином Коноваловым. "Обеспеченность врачами (в Хакасии - ред.) пока ниже, чем в среднем по стране", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241101/putin-1981342803.html
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россия, владимир путин, валентин коновалов, здоровье - общество
Россия, Владимир Путин, Валентин Коновалов, Здоровье - Общество
Путин оценил ситуацию с врачами в Хакасии
Путин: обеспеченность врачами в Хакасии пока ниже, чем в среднем по стране