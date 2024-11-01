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Путин призвал решать проблемы с твердыми коммунальными отходами в регионах - РИА Новости, 01.11.2024
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13:55 01.11.2024 (обновлено: 14:05 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/putin-1981342803.html
Путин призвал решать проблемы с твердыми коммунальными отходами в регионах
Путин призвал решать проблемы с твердыми коммунальными отходами в регионах - РИА Новости, 01.11.2024
Путин призвал решать проблемы с твердыми коммунальными отходами в регионах
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Хакасии Валентином Коноваловым обратил внимание на сохраняющуюся в регионах проблему с твердыми коммунальными... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:55
2024-11-01T14:05
владимир путин
валентин коновалов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Хакасии Валентином Коноваловым обратил внимание на сохраняющуюся в регионах проблему с твердыми коммунальными отходами, отметив, что для ее решения властям надо плотнее работать с операторами."Есть вопросы, которые касаются не только вас, но и других регионов. Мы подзабываем проблему, на которую граждане обращали внимание многократно. Это работа с твердыми коммунальными отходами. И у вас тоже эта проблема существует. Надо с операторами поплотнее работать, помогать им, конечно, но и выстраивать работу так, чтобы они исполняли свои обязательства", - отметил Путин в ходе встречи."Это комплексная проблема, много раз об этом говорили", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20241101/putin-1981344223.html
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владимир путин, валентин коновалов, россия, экономика
Владимир Путин, Валентин Коновалов, Россия, Экономика
Путин призвал решать проблемы с твердыми коммунальными отходами в регионах

Путин: в регионах есть проблемы с ТКО, надо плотнее работать с операторами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Хакасии Валентином Коноваловым обратил внимание на сохраняющуюся в регионах проблему с твердыми коммунальными отходами, отметив, что для ее решения властям надо плотнее работать с операторами.
"Есть вопросы, которые касаются не только вас, но и других регионов. Мы подзабываем проблему, на которую граждане обращали внимание многократно. Это работа с твердыми коммунальными отходами. И у вас тоже эта проблема существует. Надо с операторами поплотнее работать, помогать им, конечно, но и выстраивать работу так, чтобы они исполняли свои обязательства", - отметил Путин в ходе встречи.
"Это комплексная проблема, много раз об этом говорили", - добавил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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