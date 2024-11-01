https://ria.ru/20241101/putin-1981321764.html

Путин примет в Кремле главу Хакасии

Путин примет в Кремле главу Хакасии - РИА Новости, 01.11.2024

Путин примет в Кремле главу Хакасии

Президент России Владимир Путин в пятницу примет в Кремле главу Республики Хакасия Валентина Коновалова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:43

2024-11-01T12:43

2024-11-01T12:43

политика

россия

республика хакасия

владимир путин

валентин коновалов

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет в Кремле главу Республики Хакасия Валентина Коновалова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин продолжает работать в Кремле. "Сегодня еще один день без каких-то крупных публичных мероприятий. Сегодня идут рабочие встречи, продолжит и региональной проблематикой сегодня заниматься президент. У него будет с докладом глава Хакасии Валентин Коновалов. Регулярные встречи президента продолжаются", - рассказал Песков.

https://ria.ru/20241101/sovbez-1981321544.html

россия

республика хакасия

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политика, россия, республика хакасия, владимир путин, валентин коновалов, дмитрий песков