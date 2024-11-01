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ПСБ создал компанию для управления земельным фондом жилпроектов для ОПК - РИА Новости, 01.11.2024
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13:31 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/psb-1981337013.html
ПСБ создал компанию для управления земельным фондом жилпроектов для ОПК
ПСБ создал компанию для управления земельным фондом жилпроектов для ОПК - РИА Новости, 01.11.2024
ПСБ создал компанию для управления земельным фондом жилпроектов для ОПК
РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:31
2024-11-01T13:31
банки
промсвязьбанк
псб (банк псб)
жилье
строительство
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erid: F7NfYUJCUneP3WgxCTpT МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) учредил дочернюю компанию "ПСБ-Наша Земля" для формирования земельного фонда в рамках программы по строительству жилья для сотрудников оборонно-промышленных предприятий и участников государственного оборонного заказа, сообщает пресс-служба кредитной организации. Новая компания будет решать широкий круг задач, связанных с реализацией жилищных проектов ПСБ, — формировать земельный фонд, в том числе из непрофильных активов предприятий и залоговых активов банка, обеспечивать быстрый подбор и проработку земельных участков под запросы предприятий промышленности на строительство. Генеральным директором компании назначена Алина Аталикова, которая больше пяти лет в ПСБ занимается реализацией ключевых проектов департамента финансового оздоровления ОПК. По словам старшего вице-президента, директора департамента финансового оздоровления ОПК ПСБ Сергея Добрина, сейчас ПСБ ведет работу по жилищным проектам более чем в 30 регионах страны. "Наша программа показала себя как эффективное решение для поддержания кадрового потенциала ОПК, привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов на предприятиях. Продолжаем масштабировать такие проекты и совершенствовать инструменты для их реализации. В 2023 году мы начали формировать структуру строительного холдинга и зарегистрировали дочернее предприятие, которое выступает застройщиком по большинству из наших проектов. Тем самым увеличили их прозрачность и экономическую эффективность. Сейчас создали компанию "ПСБ-Наша Земля", чтобы повысить гибкость управления земельным фондом и увеличить операционную эффективность деятельности в рамках программы", — привели в пресс-службе ПСБ слова Добрина. Там добавили, что ПСБ разработал и запустил программу по строительству жилья для сотрудников оборонно-промышленных предприятий и участников государственного оборонного заказа в 2021 году. Банк строит жилье и сопутствующую инфраструктуру в промышленных центрах, моногородах, городах-спутниках. Жилые комплексы возводятся рядом с местом работы сотрудников в заранее согласованном с конкретным предприятием объеме и с дисконтом для сотрудников этих предприятий 15- 40% от рыночной цены. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912
https://ria.ru/20241031/fradkov-1981181599.html
https://ria.ru/20241022/psb-1979323843.html
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банки, промсвязьбанк, псб (банк псб), жилье, строительство
Банки, Промсвязьбанк, ПСБ (Банк ПСБ), Жилье, Строительство

ПСБ создал компанию для управления земельным фондом жилпроектов для ОПК

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) учредил дочернюю компанию "ПСБ-Наша Земля" для формирования земельного фонда в рамках программы по строительству жилья для сотрудников оборонно-промышленных предприятий и участников государственного оборонного заказа, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Новая компания будет решать широкий круг задач, связанных с реализацией жилищных проектов ПСБ, — формировать земельный фонд, в том числе из непрофильных активов предприятий и залоговых активов банка, обеспечивать быстрый подбор и проработку земельных участков под запросы предприятий промышленности на строительство. Генеральным директором компании назначена Алина Аталикова, которая больше пяти лет в ПСБ занимается реализацией ключевых проектов департамента финансового оздоровления ОПК.
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По словам старшего вице-президента, директора департамента финансового оздоровления ОПК ПСБ Сергея Добрина, сейчас ПСБ ведет работу по жилищным проектам более чем в 30 регионах страны.
"Наша программа показала себя как эффективное решение для поддержания кадрового потенциала ОПК, привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов на предприятиях. Продолжаем масштабировать такие проекты и совершенствовать инструменты для их реализации. В 2023 году мы начали формировать структуру строительного холдинга и зарегистрировали дочернее предприятие, которое выступает застройщиком по большинству из наших проектов. Тем самым увеличили их прозрачность и экономическую эффективность. Сейчас создали компанию "ПСБ-Наша Земля", чтобы повысить гибкость управления земельным фондом и увеличить операционную эффективность деятельности в рамках программы", — привели в пресс-службе ПСБ слова Добрина.
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Там добавили, что ПСБ разработал и запустил программу по строительству жилья для сотрудников оборонно-промышленных предприятий и участников государственного оборонного заказа в 2021 году. Банк строит жилье и сопутствующую инфраструктуру в промышленных центрах, моногородах, городах-спутниках. Жилые комплексы возводятся рядом с местом работы сотрудников в заранее согласованном с конкретным предприятием объеме и с дисконтом для сотрудников этих предприятий 15- 40% от рыночной цены.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912
 
БанкиПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)ЖильеСтроительство
 
 
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