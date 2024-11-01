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Генпрокуроры России и Белоруссии обсудят работу Интерпола - РИА Новости, 01.11.2024
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11:26 01.11.2024 (обновлено: 11:28 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/prokuratura-1981305156.html
Генпрокуроры России и Белоруссии обсудят работу Интерпола
Генпрокуроры России и Белоруссии обсудят работу Интерпола - РИА Новости, 01.11.2024
Генпрокуроры России и Белоруссии обсудят работу Интерпола
Белорусские и российские прокуроры обсудят в пятницу в Минске в ходе заседания объединенной коллегии ведомств практику надзора при розыске лиц и совместные меры РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:26
2024-11-01T11:28
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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Белорусские и российские прокуроры обсудят в пятницу в Минске в ходе заседания объединенной коллегии ведомств практику надзора при розыске лиц и совместные меры на фоне политизации деятельности Интерпола, сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед. "Один из проблемных вопросов - это работа Интерпола. Сегодня деятельность этой международной структуры, которая призвана помогать правоохранительным органам в борьбе с преступностью, во многом политизирована. Мы это видим, понимаем. Сегодня в том числе будет вырабатываться совместная мера, чтобы преодолеть те негативные последствия, которые сложились в деятельности этой структуры", - сказал Швед журналистам перед заседание коллегии. По его словам, на заседании будет рассмотрен ряд вопросов, актуальных для правоохранительного блока и органов прокуратуры. Швед отметил, что между генеральными прокуратурами Белоруссии и России сложились давние добрые традиции сверять часы по актуальным вопросам борьбы с преступностью и обмену опытом в надзорной деятельности. "Сегодня рассматриваются вопросы розыска обвиняемых лиц, скрывшихся от суда. Тема важная по ряду причин. Очевидно, что розыск и привлечение к ответственности - лучшая мера профилактики преступности, потому что обеспечивается принцип неотвратимости наказания", - сказал генпрокурор. Он добавил, что преступники, которые длительное время находятся на свободе, часто совершают и другие преступления. "Поэтому вопрос поиска обвиняемых и осужденных, которые скрылись от органов уголовного преследования и суда, - тема, которая находится на постоянном контроле органов прокуратуры. Мы координируем работу всех заинтересованных госорганов, в первую очередь, правоохранительных, чтобы меры были эффективные и быстрые и чтобы эти лица как можно быстрее предстали перед правосудием и понесли заслуженное наказание", - добавил Швед.
https://ria.ru/20240917/interpol-1973277127.html
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белоруссия, минск, россия, интерпол, в мире
Белоруссия, Минск, Россия, Интерпол, В мире
Генпрокуроры России и Белоруссии обсудят работу Интерпола

Генпрокуроры Белоруссии и России обсудят практику надзора при розыске лиц

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Белорусские и российские прокуроры обсудят в пятницу в Минске в ходе заседания объединенной коллегии ведомств практику надзора при розыске лиц и совместные меры на фоне политизации деятельности Интерпола, сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.
"Один из проблемных вопросов - это работа Интерпола. Сегодня деятельность этой международной структуры, которая призвана помогать правоохранительным органам в борьбе с преступностью, во многом политизирована. Мы это видим, понимаем. Сегодня в том числе будет вырабатываться совместная мера, чтобы преодолеть те негативные последствия, которые сложились в деятельности этой структуры", - сказал Швед журналистам перед заседание коллегии.
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По его словам, на заседании будет рассмотрен ряд вопросов, актуальных для правоохранительного блока и органов прокуратуры.
Швед отметил, что между генеральными прокуратурами Белоруссии и России сложились давние добрые традиции сверять часы по актуальным вопросам борьбы с преступностью и обмену опытом в надзорной деятельности.
"Сегодня рассматриваются вопросы розыска обвиняемых лиц, скрывшихся от суда. Тема важная по ряду причин. Очевидно, что розыск и привлечение к ответственности - лучшая мера профилактики преступности, потому что обеспечивается принцип неотвратимости наказания", - сказал генпрокурор.
Он добавил, что преступники, которые длительное время находятся на свободе, часто совершают и другие преступления.
"Поэтому вопрос поиска обвиняемых и осужденных, которые скрылись от органов уголовного преследования и суда, - тема, которая находится на постоянном контроле органов прокуратуры. Мы координируем работу всех заинтересованных госорганов, в первую очередь, правоохранительных, чтобы меры были эффективные и быстрые и чтобы эти лица как можно быстрее предстали перед правосудием и понесли заслуженное наказание", - добавил Швед.
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