https://ria.ru/20241101/proekt-1981442069.html
Новые регионы РФ присоединяться с 2025 г к проекту Кубани "Кадровая школа"
Новые регионы РФ присоединяться с 2025 г к проекту Кубани "Кадровая школа" - РИА Новости, 01.11.2024
Новые регионы РФ присоединяться с 2025 г к проекту Кубани "Кадровая школа"
Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области присоединяться в 2025 году к проекту Краснодарского края "Кадровая школа" в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T22:22
2024-11-01T22:22
2024-11-01T22:22
краснодарский край
краснодарский край
херсонская область
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a92aa086ae8be7dbddee46e246ac291.jpg
КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области присоединяться в 2025 году к проекту Краснодарского края "Кадровая школа" в курортной отрасли, сообщил на совещании вице-губернатор Кубани Александр Руппель. "Кадровая школа" - инструмент подготовки и трудоустройства специалистов в курортной отрасли на Кубани. Руппель подчеркнул, что проект предполагает долгосрочную перспективу развития, а главное нововведение 2025 года – сотрудничество с Луганской и Донецкой Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями. "Мирная жизнь наладится, и там нужно будет организовывать сферу туризма. Для этого понадобятся специалисты, которых мы можем предложить готовить на флагманских санаторно-курортных объектах Краснодарского края. Будем рады, если получим заинтересованность принять участие в нашем проекте кадровой школы", – передает слова Руппеля пресс-служба краевой администрации. Для реализации проекта будут заключены соответствующие соглашения с Ассоциацией детских лагерей и здравниц Краснодарского края. По словам председателя организации Артема Гаврилова, уже в 2025 году есть возможность принять порядка 400 студентов учебных заведений соседних регионов в рамках практической части работы "Кадровой школы". В пресс-службе уточнили, что сейчас в проекте участвуют более 20 кубанских образовательных учреждений как высшего, так и среднего звена. В 2025 году к существующим направлениям "Школа вожатых" и "Сервис и гостеприимство" планируют добавить третье – по подготовке спасателей, на которые сегодня большой запрос. Кроме того, будет усовершенствована образовательная платформа, а также появятся новые спикеры.
https://ria.ru/20241024/shtraf--1979923271.html
https://ria.ru/20241024/kuban-1979837850.html
краснодарский край
херсонская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_ae960f2b6e974333767126b4f30a51e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, херсонская область , донецкая народная республика
Краснодарский край, Краснодарский край, Херсонская область , Донецкая Народная Республика
КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области присоединяться в 2025 году к проекту Краснодарского края "Кадровая школа" в курортной отрасли, сообщил на совещании вице-губернатор Кубани Александр Руппель.
"Кадровая школа" - инструмент подготовки и трудоустройства специалистов в курортной отрасли на Кубани. Руппель подчеркнул, что проект предполагает долгосрочную перспективу развития, а главное нововведение 2025 года – сотрудничество с Луганской и Донецкой Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями.
"Мирная жизнь наладится, и там нужно будет организовывать сферу туризма. Для этого понадобятся специалисты, которых мы можем предложить готовить на флагманских санаторно-курортных объектах Краснодарского края. Будем рады, если получим заинтересованность принять участие в нашем проекте кадровой школы", – передает слова Руппеля пресс-служба краевой администрации.
Для реализации проекта будут заключены соответствующие соглашения с Ассоциацией детских лагерей и здравниц Краснодарского края. По словам председателя организации Артема Гаврилова, уже в 2025 году есть возможность принять порядка 400 студентов учебных заведений соседних регионов в рамках практической части работы "Кадровой школы".
В пресс-службе уточнили, что сейчас в проекте участвуют более 20 кубанских образовательных учреждений как высшего, так и среднего звена. В 2025 году к существующим направлениям "Школа вожатых" и "Сервис и гостеприимство" планируют добавить третье – по подготовке спасателей, на которые сегодня большой запрос. Кроме того, будет усовершенствована образовательная платформа, а также появятся новые спикеры.