https://ria.ru/20241101/proekt-1981442069.html

Новые регионы РФ присоединяться с 2025 г к проекту Кубани "Кадровая школа"

Новые регионы РФ присоединяться с 2025 г к проекту Кубани "Кадровая школа" - РИА Новости, 01.11.2024

Новые регионы РФ присоединяться с 2025 г к проекту Кубани "Кадровая школа"

Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области присоединяться в 2025 году к проекту Краснодарского края "Кадровая школа" в... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T22:22

2024-11-01T22:22

2024-11-01T22:22

краснодарский край

краснодарский край

херсонская область

донецкая народная республика

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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области присоединяться в 2025 году к проекту Краснодарского края "Кадровая школа" в курортной отрасли, сообщил на совещании вице-губернатор Кубани Александр Руппель. "Кадровая школа" - инструмент подготовки и трудоустройства специалистов в курортной отрасли на Кубани. Руппель подчеркнул, что проект предполагает долгосрочную перспективу развития, а главное нововведение 2025 года – сотрудничество с Луганской и Донецкой Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями. "Мирная жизнь наладится, и там нужно будет организовывать сферу туризма. Для этого понадобятся специалисты, которых мы можем предложить готовить на флагманских санаторно-курортных объектах Краснодарского края. Будем рады, если получим заинтересованность принять участие в нашем проекте кадровой школы", – передает слова Руппеля пресс-служба краевой администрации. Для реализации проекта будут заключены соответствующие соглашения с Ассоциацией детских лагерей и здравниц Краснодарского края. По словам председателя организации Артема Гаврилова, уже в 2025 году есть возможность принять порядка 400 студентов учебных заведений соседних регионов в рамках практической части работы "Кадровой школы". В пресс-службе уточнили, что сейчас в проекте участвуют более 20 кубанских образовательных учреждений как высшего, так и среднего звена. В 2025 году к существующим направлениям "Школа вожатых" и "Сервис и гостеприимство" планируют добавить третье – по подготовке спасателей, на которые сегодня большой запрос. Кроме того, будет усовершенствована образовательная платформа, а также появятся новые спикеры.

https://ria.ru/20241024/shtraf--1979923271.html

https://ria.ru/20241024/kuban-1979837850.html

краснодарский край

херсонская область

донецкая народная республика

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краснодарский край, херсонская область , донецкая народная республика