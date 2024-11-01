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Новые регионы РФ присоединяться с 2025 г к проекту Кубани "Кадровая школа" - РИА Новости, 01.11.2024
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Краснодарский край
 
22:22 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/proekt-1981442069.html
Новые регионы РФ присоединяться с 2025 г к проекту Кубани "Кадровая школа"
Новые регионы РФ присоединяться с 2025 г к проекту Кубани "Кадровая школа" - РИА Новости, 01.11.2024
Новые регионы РФ присоединяться с 2025 г к проекту Кубани "Кадровая школа"
Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области присоединяться в 2025 году к проекту Краснодарского края "Кадровая школа" в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T22:22
2024-11-01T22:22
краснодарский край
краснодарский край
херсонская область
донецкая народная республика
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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области присоединяться в 2025 году к проекту Краснодарского края "Кадровая школа" в курортной отрасли, сообщил на совещании вице-губернатор Кубани Александр Руппель. "Кадровая школа" - инструмент подготовки и трудоустройства специалистов в курортной отрасли на Кубани. Руппель подчеркнул, что проект предполагает долгосрочную перспективу развития, а главное нововведение 2025 года – сотрудничество с Луганской и Донецкой Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями. "Мирная жизнь наладится, и там нужно будет организовывать сферу туризма. Для этого понадобятся специалисты, которых мы можем предложить готовить на флагманских санаторно-курортных объектах Краснодарского края. Будем рады, если получим заинтересованность принять участие в нашем проекте кадровой школы", – передает слова Руппеля пресс-служба краевой администрации. Для реализации проекта будут заключены соответствующие соглашения с Ассоциацией детских лагерей и здравниц Краснодарского края. По словам председателя организации Артема Гаврилова, уже в 2025 году есть возможность принять порядка 400 студентов учебных заведений соседних регионов в рамках практической части работы "Кадровой школы". В пресс-службе уточнили, что сейчас в проекте участвуют более 20 кубанских образовательных учреждений как высшего, так и среднего звена. В 2025 году к существующим направлениям "Школа вожатых" и "Сервис и гостеприимство" планируют добавить третье – по подготовке спасателей, на которые сегодня большой запрос. Кроме того, будет усовершенствована образовательная платформа, а также появятся новые спикеры.
https://ria.ru/20241024/shtraf--1979923271.html
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краснодарский край
херсонская область
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краснодарский край, херсонская область , донецкая народная республика
Краснодарский край, Краснодарский край, Херсонская область , Донецкая Народная Республика

Новые регионы РФ присоединяться с 2025 г к проекту Кубани "Кадровая школа"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области присоединяться в 2025 году к проекту Краснодарского края "Кадровая школа" в курортной отрасли, сообщил на совещании вице-губернатор Кубани Александр Руппель.
"Кадровая школа" - инструмент подготовки и трудоустройства специалистов в курортной отрасли на Кубани. Руппель подчеркнул, что проект предполагает долгосрочную перспективу развития, а главное нововведение 2025 года – сотрудничество с Луганской и Донецкой Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями.
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"Мирная жизнь наладится, и там нужно будет организовывать сферу туризма. Для этого понадобятся специалисты, которых мы можем предложить готовить на флагманских санаторно-курортных объектах Краснодарского края. Будем рады, если получим заинтересованность принять участие в нашем проекте кадровой школы", – передает слова Руппеля пресс-служба краевой администрации.
Для реализации проекта будут заключены соответствующие соглашения с Ассоциацией детских лагерей и здравниц Краснодарского края. По словам председателя организации Артема Гаврилова, уже в 2025 году есть возможность принять порядка 400 студентов учебных заведений соседних регионов в рамках практической части работы "Кадровой школы".
В пресс-службе уточнили, что сейчас в проекте участвуют более 20 кубанских образовательных учреждений как высшего, так и среднего звена. В 2025 году к существующим направлениям "Школа вожатых" и "Сервис и гостеприимство" планируют добавить третье – по подготовке спасателей, на которые сегодня большой запрос. Кроме того, будет усовершенствована образовательная платформа, а также появятся новые спикеры.
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