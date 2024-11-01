https://ria.ru/20241101/proekt-1981419642.html
В Госдуму внесли проект о сохранении рабочих мест за участниками СВО
В Госдуму внесли проект о сохранении рабочих мест за участниками СВО - РИА Новости, 01.11.2024
В Госдуму внесли проект о сохранении рабочих мест за участниками СВО
Кабинет министров внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается сохранять рабочие места за участниками спецоперации на весь период службы по... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:57
2024-11-01T18:57
2024-11-01T18:57
специальная военная операция на украине
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кабинет министров внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается сохранять рабочие места за участниками спецоперации на весь период службы по контракту, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг провел заседание правительства РФ, на котором рассматривался вопрос расширения прав и гарантий трудоустройства для участников спецоперации. Мишустин отмечал, что ранее такая мера действовала только в течение года, а теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы. Также продлеваются и гарантии для супругов военнослужащих. В пояснительной записке к проекту отмечается, что отсутствие законодательно установленной возможности сохранять рабочие места для работников, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок более одного года, может привести к увольнению таких работников и невозможности реализовать для них меры социальной поддержки. При этом, граждане могут по своему выбору заключить контракты о прохождении военной службы на сроки: до одного года, один, два или три года. "Предложенное законопроектом изменение позволит приостанавливать действие трудового договора на весь период прохождения работником военной службы по контракту независимо от срока, на который заключен контракт", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20241030/putin--1980980544.html
https://ria.ru/20241101/medvedev--1981386419.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_635170d256d15cddcdfded5a18abe318.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
В Госдуму внесли проект о сохранении рабочих мест за участниками СВО
В ГД внесли проект о сохранении рабочих мест за бойцами СВО на срок контракта
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кабинет министров внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается сохранять рабочие места за участниками спецоперации на весь период службы по контракту, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
в четверг провел заседание правительства РФ, на котором рассматривался вопрос расширения прав и гарантий трудоустройства для участников спецоперации. Мишустин отмечал, что ранее такая мера действовала только в течение года, а теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы. Также продлеваются и гарантии для супругов военнослужащих.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что отсутствие законодательно установленной возможности сохранять рабочие места для работников, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок более одного года, может привести к увольнению таких работников и невозможности реализовать для них меры социальной поддержки.
При этом, граждане могут по своему выбору заключить контракты о прохождении военной службы на сроки: до одного года, один, два или три года.
"Предложенное законопроектом изменение позволит приостанавливать действие трудового договора на весь период прохождения работником военной службы по контракту независимо от срока, на который заключен контракт", - отмечается в пояснительной записке к проекту.