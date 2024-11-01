https://ria.ru/20241101/prigovor-1981364783.html

Жителю Калужской области, столкнувшему девочек лбами, вынесли приговор

Жителю Калужской области, столкнувшему девочек лбами, вынесли приговор - РИА Новости, 01.11.2024

Жителю Калужской области, столкнувшему девочек лбами, вынесли приговор

Три года принудительных работ получил в Калужской области мужчина, хватавший за руку незнакомую девочку и столкнувший головами двух других школьниц, сообщает... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:28

2024-11-01T15:28

2024-11-01T15:28

происшествия

балабаново

калужская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Три года принудительных работ получил в Калужской области мужчина, хватавший за руку незнакомую девочку и столкнувший головами двух других школьниц, сообщает прокуратура региона. Отмечается, что 56-летний житель города Балабаново признан виновным в применении насилия в отношении малолетних, а также в том, что в состоянии опьянения похитил товары в пункте выдачи заказов. "Суд назначил подсудимому наказание в виде принудительных работ сроком на три года", - сообщает ведомство. Как установил суд, мужчина в марте на улице в Балабаново "беспричинно схватил за руку незнакомую ему девятилетнюю девочку, чем причинил ей физическую боль". После чего в подъезде жилого дома схватил за шеи девочек 9 и 10 лет, "столкнул их между собой, причинив физическую боль и телесные повреждения, повлекшие причинение легкого вреда здоровью одной из них". Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20241030/prigovor-1980940916.html

https://ria.ru/20241030/kemerovo-1980902584.html

балабаново

калужская область

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происшествия, балабаново, калужская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом