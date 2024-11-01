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Жителю Калужской области, столкнувшему девочек лбами, вынесли приговор - РИА Новости, 01.11.2024
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15:28 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/prigovor-1981364783.html
Жителю Калужской области, столкнувшему девочек лбами, вынесли приговор
Жителю Калужской области, столкнувшему девочек лбами, вынесли приговор - РИА Новости, 01.11.2024
Жителю Калужской области, столкнувшему девочек лбами, вынесли приговор
Три года принудительных работ получил в Калужской области мужчина, хватавший за руку незнакомую девочку и столкнувший головами двух других школьниц, сообщает... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:28
2024-11-01T15:28
происшествия
балабаново
калужская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Три года принудительных работ получил в Калужской области мужчина, хватавший за руку незнакомую девочку и столкнувший головами двух других школьниц, сообщает прокуратура региона. Отмечается, что 56-летний житель города Балабаново признан виновным в применении насилия в отношении малолетних, а также в том, что в состоянии опьянения похитил товары в пункте выдачи заказов. "Суд назначил подсудимому наказание в виде принудительных работ сроком на три года", - сообщает ведомство. Как установил суд, мужчина в марте на улице в Балабаново "беспричинно схватил за руку незнакомую ему девятилетнюю девочку, чем причинил ей физическую боль". После чего в подъезде жилого дома схватил за шеи девочек 9 и 10 лет, "столкнул их между собой, причинив физическую боль и телесные повреждения, повлекшие причинение легкого вреда здоровью одной из них". Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20241030/prigovor-1980940916.html
https://ria.ru/20241030/kemerovo-1980902584.html
балабаново
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происшествия, балабаново, калужская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Балабаново, Калужская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Жителю Калужской области, столкнувшему девочек лбами, вынесли приговор

Жителю Калужской области, столкнувшему двух девочек лбами, вынесли приговор

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Три года принудительных работ получил в Калужской области мужчина, хватавший за руку незнакомую девочку и столкнувший головами двух других школьниц, сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что 56-летний житель города Балабаново признан виновным в применении насилия в отношении малолетних, а также в том, что в состоянии опьянения похитил товары в пункте выдачи заказов.
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"Суд назначил подсудимому наказание в виде принудительных работ сроком на три года", - сообщает ведомство.
Как установил суд, мужчина в марте на улице в Балабаново "беспричинно схватил за руку незнакомую ему девятилетнюю девочку, чем причинил ей физическую боль". После чего в подъезде жилого дома схватил за шеи девочек 9 и 10 лет, "столкнул их между собой, причинив физическую боль и телесные повреждения, повлекшие причинение легкого вреда здоровью одной из них".
Приговор в законную силу не вступил.
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ПроисшествияБалабановоКалужская областьСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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