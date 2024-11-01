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Бывшему начальнику отдела минтранса Приамурья вынесли приговор за взятку

Бывшему начальнику отдела минтранса Приамурья вынесли приговор за взятку - РИА Новости, 01.11.2024

Бывшему начальнику отдела минтранса Приамурья вынесли приговор за взятку

Экс-начальник отдела министерства транспорта и дорожного хозяйства Приамурья городской получил 8 лет колонии за взятку машиной и стройматериалами, сообщает... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:56

2024-11-01T14:56

2024-11-01T14:57

амурская область

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благовещенский городской суд

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя – РИА Новости. Экс-начальник отдела министерства транспорта и дорожного хозяйства Приамурья городской получил 8 лет колонии за взятку машиной и стройматериалами, сообщает Генпрокуратура. "Благовещенский городской суд Амурской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела министерства транспорта и дорожного хозяйства области Александра Водопьянова. Он осужден по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Судом установлено, что обвиняемый получил от руководителя одной фирм в качестве взятки автомобиль Toyota Land Cruiser 200, строительные и отделочные материалы для ремонта. Общая сумма взятки превысила 3,5 миллиона рублей. За это чиновник помогал получить контракты на ремонт дорог в Благовещенском округе, способствовал приемке выполненных работ и ускорению оплаты по контрактам. "Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил Водопьянова к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере более 6,9 млн рублей. Он также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на 5 лет", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241030/peterburg-1980993785.html

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амурская область, россия, генеральная прокуратура рф, благовещенский городской суд, общество