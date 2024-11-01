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СМИ узнали о подарке, который подготовили компании для сотрудников - РИА Новости, 01.11.2024
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08:47 01.11.2024 (обновлено: 08:51 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/premii-1981273353.html
СМИ узнали о подарке, который подготовили компании для сотрудников
СМИ узнали о подарке, который подготовили компании для сотрудников - РИА Новости, 01.11.2024
СМИ узнали о подарке, который подготовили компании для сотрудников
Некоторые крупные организации в России могут выплатить премии и бонусы раньше обычного, пишет РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T08:47
2024-11-01T08:51
россия
общество
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Некоторые крупные организации в России могут выплатить премии и бонусы раньше обычного, пишет РБК со ссылкой на источники."Бизнес из разных секторов экономики прорабатывает перенос годовых премий и бонусов сотрудников с начала 2025-го на декабрь. &lt;…&gt; Таким образом, к ним не будет применяться обновленная система налогообложения, начинающая действовать с 1 января", — говорится в публикации.Как рассказал газете председатель совета директоров кадровой группы TopContact Артур Шамилов, выплаты в основном переносят крупные компании частного сектора, в отличие от государственных организаций, которые привязаны к фиксации результатов предыдущего года.Президент Владимир Путин 12 июля подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц с 2025 года.Если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13 процентов. Затем она повышается: до 15 процентов на доход до пяти миллионов рублей в год, 18 процентов — на доход до 20 миллионов, 20 процентов — на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22 процента. Повышенный налог придется платить не со всей суммы, а только с превышения.
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РИА Новости
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россия, общество
Россия, Общество
СМИ узнали о подарке, который подготовили компании для сотрудников

РБК: крупный бизнес в России намеревается выплатить премии до конца года

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Некоторые крупные организации в России могут выплатить премии и бонусы раньше обычного, пишет РБК со ссылкой на источники.
"Бизнес из разных секторов экономики прорабатывает перенос годовых премий и бонусов сотрудников с начала 2025-го на декабрь. <…> Таким образом, к ним не будет применяться обновленная система налогообложения, начинающая действовать с 1 января", — говорится в публикации.
Как рассказал газете председатель совета директоров кадровой группы TopContact Артур Шамилов, выплаты в основном переносят крупные компании частного сектора, в отличие от государственных организаций, которые привязаны к фиксации результатов предыдущего года.
Президент Владимир Путин 12 июля подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц с 2025 года.
Если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13 процентов. Затем она повышается: до 15 процентов на доход до пяти миллионов рублей в год, 18 процентов — на доход до 20 миллионов, 20 процентов — на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22 процента. Повышенный налог придется платить не со всей суммы, а только с превышения.
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