https://ria.ru/20241101/premii-1981273353.html

СМИ узнали о подарке, который подготовили компании для сотрудников

СМИ узнали о подарке, который подготовили компании для сотрудников - РИА Новости, 01.11.2024

СМИ узнали о подарке, который подготовили компании для сотрудников

Некоторые крупные организации в России могут выплатить премии и бонусы раньше обычного, пишет РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:47

2024-11-01T08:47

2024-11-01T08:51

россия

общество

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Некоторые крупные организации в России могут выплатить премии и бонусы раньше обычного, пишет РБК со ссылкой на источники."Бизнес из разных секторов экономики прорабатывает перенос годовых премий и бонусов сотрудников с начала 2025-го на декабрь. <…> Таким образом, к ним не будет применяться обновленная система налогообложения, начинающая действовать с 1 января", — говорится в публикации.Как рассказал газете председатель совета директоров кадровой группы TopContact Артур Шамилов, выплаты в основном переносят крупные компании частного сектора, в отличие от государственных организаций, которые привязаны к фиксации результатов предыдущего года.Президент Владимир Путин 12 июля подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц с 2025 года.Если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13 процентов. Затем она повышается: до 15 процентов на доход до пяти миллионов рублей в год, 18 процентов — на доход до 20 миллионов, 20 процентов — на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22 процента. Повышенный налог придется платить не со всей суммы, а только с превышения.

https://ria.ru/20240529/nalogi-1949044822.html

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россия, общество