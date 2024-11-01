Фицо в Бразилии обсудит урегулирование конфликта на Украине
Премьер Словакии Фицо обсудит с президентом Бразилии "мирный план" по Украине
© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в ходе своего визита в Бразилию, обсудит китайско-бразильский "мирный план" по урегулированию конфликта на Украине.
"С китайской стороной у нас одинаковый взгляд на невозможность немедленного завершения боевых действий пока Украина будет и дальше поддерживаться в военном плане и финансово Западом, чтобы продолжала войну. Как глава правительства я поддерживаю все планы о мире для Украины, кто бы ни был их автором. Особую роль может сыграть китайско-бразильский "мирный план", поэтому я очень рад, что после встречи с китайским президентом, я смогу поговорить об этом плане с президентом Бразилии в ходе моего декабрьского визита в Бразилию", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, записанного в Пекине во время его визита в Китай.
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Он отметил, что в то время, как в Китае говорят о мире, органы Европейского союза продолжают свою военную риторику, которая направлена на поддержку продолжения конфликта на Украине.
В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений.
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