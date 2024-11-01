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Фицо в Бразилии обсудит урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 01.11.2024
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20:21 01.11.2024 (обновлено: 20:22 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/premer-1981429337.html
Фицо в Бразилии обсудит урегулирование конфликта на Украине
Фицо в Бразилии обсудит урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 01.11.2024
Фицо в Бразилии обсудит урегулирование конфликта на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в ходе своего визита в Бразилию, обсудит китайско-бразильский "мирный план" по урегулированию конфликта на... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T20:21
2024-11-01T20:22
в мире
китай
бразилия
украина
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в ходе своего визита в Бразилию, обсудит китайско-бразильский "мирный план" по урегулированию конфликта на Украине. "С китайской стороной у нас одинаковый взгляд на невозможность немедленного завершения боевых действий пока Украина будет и дальше поддерживаться в военном плане и финансово Западом, чтобы продолжала войну. Как глава правительства я поддерживаю все планы о мире для Украины, кто бы ни был их автором. Особую роль может сыграть китайско-бразильский "мирный план", поэтому я очень рад, что после встречи с китайским президентом, я смогу поговорить об этом плане с президентом Бразилии в ходе моего декабрьского визита в Бразилию", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, записанного в Пекине во время его визита в Китай. Он отметил, что в то время, как в Китае говорят о мире, органы Европейского союза продолжают свою военную риторику, которая направлена на поддержку продолжения конфликта на Украине. В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
https://ria.ru/20241030/kiev-1980895471.html
https://ria.ru/20241028/ukraina-1980556592.html
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в мире, китай, бразилия, украина, роберт фицо
В мире, Китай, Бразилия, Украина, Роберт Фицо
Фицо в Бразилии обсудит урегулирование конфликта на Украине

Премьер Словакии Фицо обсудит с президентом Бразилии "мирный план" по Украине

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в ходе своего визита в Бразилию, обсудит китайско-бразильский "мирный план" по урегулированию конфликта на Украине.
"С китайской стороной у нас одинаковый взгляд на невозможность немедленного завершения боевых действий пока Украина будет и дальше поддерживаться в военном плане и финансово Западом, чтобы продолжала войну. Как глава правительства я поддерживаю все планы о мире для Украины, кто бы ни был их автором. Особую роль может сыграть китайско-бразильский "мирный план", поэтому я очень рад, что после встречи с китайским президентом, я смогу поговорить об этом плане с президентом Бразилии в ходе моего декабрьского визита в Бразилию", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, записанного в Пекине во время его визита в Китай.
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Он отметил, что в то время, как в Китае говорят о мире, органы Европейского союза продолжают свою военную риторику, которая направлена на поддержку продолжения конфликта на Украине.
В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений.
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
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