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Музей в Петербурге представил портрет Николая I, считавшийся утраченным - РИА Новости, 01.11.2024
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Культура
 
17:52 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/portret-1981402032.html
Музей в Петербурге представил портрет Николая I, считавшийся утраченным
Музей в Петербурге представил портрет Николая I, считавшийся утраченным - РИА Новости, 01.11.2024
Музей в Петербурге представил портрет Николая I, считавшийся утраченным
Государственный музей политической истории России в пятницу представил конный портрет императора Николая Первого, считавшийся утраченным с 1917 года, сообщила... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:52
2024-11-01T17:52
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Государственный музей политической истории России в пятницу представил конный портрет императора Николая Первого, считавшийся утраченным с 1917 года, сообщила пресс-служба музея. "Сегодня в Государственном музее политической истории России впервые представили конный портрет императора Николая I, созданный в 1856 году прусским художником Францем Крюгером, и считавшийся утраченным больше века. Последний раз картину видели в 1917 году в Зимнем дворце, после Октябрьской революции ее следы затерялись", – говорится в сообщении. Как рассказал генеральный директор музея политической истории Сергей Рыбаков, в 1930-е годы некоторые картины вносились в фонды тогдашнего музея революции без указания автора и названия. Конный портрет Николая Первого, который обнаружили в ходе прошлогодней инвентаризации музейных фондов, в то время поступил как работа неизвестного мастера. "Вместе с другими крупногабаритными картинами он была намотан на вал. Установить имя художника не составило труда — в левом нижнем углу видна подпись автора... Судя по следам механических повреждений, ее пытались стереть", – рассказали в музее политической истории России. Портрет представляет собой гигантское полотно размеров 4,55 метра на 2,99 метра. По словам реставратора первой категории по масляной живописи музея Академии художеств Ольги Харитоновой, картина находится в хорошем состоянии, несмотря на 170-летний возраст. Тем не менее, полное восстановление портрета займет до 1,5 лет. После реставрации живописное полотно войдет в постоянную экспозиции музея политической истории России.
https://ria.ru/20240927/vystavka-1975105970.html
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россия, николай i, сергей рыбаков, санкт-петербург
Культура, Россия, Николай I, Сергей Рыбаков, Санкт-Петербург
Музей в Петербурге представил портрет Николая I, считавшийся утраченным

Музей политической истории представил обнаруженный портрет Николая Первого

© Фото : Музей политической истории Петербурга/ВКонтактеМузей политической истории Петербурга представил портрет Николая I
Музей политической истории Петербурга представил портрет Николая I - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : Музей политической истории Петербурга/ВКонтакте
Музей политической истории Петербурга представил портрет Николая I
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Государственный музей политической истории России в пятницу представил конный портрет императора Николая Первого, считавшийся утраченным с 1917 года, сообщила пресс-служба музея.
"Сегодня в Государственном музее политической истории России впервые представили конный портрет императора Николая I, созданный в 1856 году прусским художником Францем Крюгером, и считавшийся утраченным больше века. Последний раз картину видели в 1917 году в Зимнем дворце, после Октябрьской революции ее следы затерялись", – говорится в сообщении.
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Как рассказал генеральный директор музея политической истории Сергей Рыбаков, в 1930-е годы некоторые картины вносились в фонды тогдашнего музея революции без указания автора и названия. Конный портрет Николая Первого, который обнаружили в ходе прошлогодней инвентаризации музейных фондов, в то время поступил как работа неизвестного мастера.
"Вместе с другими крупногабаритными картинами он была намотан на вал. Установить имя художника не составило труда — в левом нижнем углу видна подпись автора... Судя по следам механических повреждений, ее пытались стереть", – рассказали в музее политической истории России.
Портрет представляет собой гигантское полотно размеров 4,55 метра на 2,99 метра. По словам реставратора первой категории по масляной живописи музея Академии художеств Ольги Харитоновой, картина находится в хорошем состоянии, несмотря на 170-летний возраст.
Тем не менее, полное восстановление портрета займет до 1,5 лет. После реставрации живописное полотно войдет в постоянную экспозиции музея политической истории России.
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КультураРоссияНиколай IСергей РыбаковСанкт-Петербург
 
 
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