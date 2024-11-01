https://ria.ru/20241101/portret-1981402032.html

Музей в Петербурге представил портрет Николая I, считавшийся утраченным

Музей в Петербурге представил портрет Николая I, считавшийся утраченным - РИА Новости, 01.11.2024

Музей в Петербурге представил портрет Николая I, считавшийся утраченным

Государственный музей политической истории России в пятницу представил конный портрет императора Николая Первого, считавшийся утраченным с 1917 года, сообщила... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:52

2024-11-01T17:52

2024-11-01T17:52

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Государственный музей политической истории России в пятницу представил конный портрет императора Николая Первого, считавшийся утраченным с 1917 года, сообщила пресс-служба музея. "Сегодня в Государственном музее политической истории России впервые представили конный портрет императора Николая I, созданный в 1856 году прусским художником Францем Крюгером, и считавшийся утраченным больше века. Последний раз картину видели в 1917 году в Зимнем дворце, после Октябрьской революции ее следы затерялись", – говорится в сообщении. Как рассказал генеральный директор музея политической истории Сергей Рыбаков, в 1930-е годы некоторые картины вносились в фонды тогдашнего музея революции без указания автора и названия. Конный портрет Николая Первого, который обнаружили в ходе прошлогодней инвентаризации музейных фондов, в то время поступил как работа неизвестного мастера. "Вместе с другими крупногабаритными картинами он была намотан на вал. Установить имя художника не составило труда — в левом нижнем углу видна подпись автора... Судя по следам механических повреждений, ее пытались стереть", – рассказали в музее политической истории России. Портрет представляет собой гигантское полотно размеров 4,55 метра на 2,99 метра. По словам реставратора первой категории по масляной живописи музея Академии художеств Ольги Харитоновой, картина находится в хорошем состоянии, несмотря на 170-летний возраст. Тем не менее, полное восстановление портрета займет до 1,5 лет. После реставрации живописное полотно войдет в постоянную экспозиции музея политической истории России.

https://ria.ru/20240927/vystavka-1975105970.html

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россия, николай i, сергей рыбаков, санкт-петербург