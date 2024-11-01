https://ria.ru/20241101/portret-1981402032.html
Музей в Петербурге представил портрет Николая I, считавшийся утраченным
Музей в Петербурге представил портрет Николая I, считавшийся утраченным - РИА Новости, 01.11.2024
Музей в Петербурге представил портрет Николая I, считавшийся утраченным
Государственный музей политической истории России в пятницу представил конный портрет императора Николая Первого, считавшийся утраченным с 1917 года, сообщила... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:52
2024-11-01T17:52
2024-11-01T17:52
культура
россия
николай i
сергей рыбаков
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981401389_0:345:960:885_1920x0_80_0_0_fedb432e26b2ded6fb2c2b07e2ee5f4a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Государственный музей политической истории России в пятницу представил конный портрет императора Николая Первого, считавшийся утраченным с 1917 года, сообщила пресс-служба музея. "Сегодня в Государственном музее политической истории России впервые представили конный портрет императора Николая I, созданный в 1856 году прусским художником Францем Крюгером, и считавшийся утраченным больше века. Последний раз картину видели в 1917 году в Зимнем дворце, после Октябрьской революции ее следы затерялись", – говорится в сообщении. Как рассказал генеральный директор музея политической истории Сергей Рыбаков, в 1930-е годы некоторые картины вносились в фонды тогдашнего музея революции без указания автора и названия. Конный портрет Николая Первого, который обнаружили в ходе прошлогодней инвентаризации музейных фондов, в то время поступил как работа неизвестного мастера. "Вместе с другими крупногабаритными картинами он была намотан на вал. Установить имя художника не составило труда — в левом нижнем углу видна подпись автора... Судя по следам механических повреждений, ее пытались стереть", – рассказали в музее политической истории России. Портрет представляет собой гигантское полотно размеров 4,55 метра на 2,99 метра. По словам реставратора первой категории по масляной живописи музея Академии художеств Ольги Харитоновой, картина находится в хорошем состоянии, несмотря на 170-летний возраст. Тем не менее, полное восстановление портрета займет до 1,5 лет. После реставрации живописное полотно войдет в постоянную экспозиции музея политической истории России.
https://ria.ru/20240927/vystavka-1975105970.html
https://ria.ru/20241025/ukaz-1980146832.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981401389_0:168:960:888_1920x0_80_0_0_4d4b83ab14b399a945344ff1658de98f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай i, сергей рыбаков, санкт-петербург
Культура, Россия, Николай I, Сергей Рыбаков, Санкт-Петербург
Музей в Петербурге представил портрет Николая I, считавшийся утраченным
Музей политической истории представил обнаруженный портрет Николая Первого
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости.
Государственный музей политической истории России в пятницу представил конный портрет императора Николая Первого, считавшийся утраченным с 1917 года, сообщила пресс-служба
музея.
"Сегодня в Государственном музее политической истории России впервые представили конный портрет императора Николая I, созданный в 1856 году прусским художником Францем Крюгером, и считавшийся утраченным больше века. Последний раз картину видели в 1917 году в Зимнем дворце, после Октябрьской революции ее следы затерялись", – говорится в сообщении.
Как рассказал генеральный директор музея политической истории Сергей Рыбаков
, в 1930-е годы некоторые картины вносились в фонды тогдашнего музея революции без указания автора и названия. Конный портрет Николая Первого, который обнаружили в ходе прошлогодней инвентаризации музейных фондов, в то время поступил как работа неизвестного мастера.
"Вместе с другими крупногабаритными картинами он была намотан на вал. Установить имя художника не составило труда — в левом нижнем углу видна подпись автора... Судя по следам механических повреждений, ее пытались стереть", – рассказали в музее политической истории России.
Портрет представляет собой гигантское полотно размеров 4,55 метра на 2,99 метра. По словам реставратора первой категории по масляной живописи музея Академии художеств Ольги Харитоновой, картина находится в хорошем состоянии, несмотря на 170-летний возраст.
Тем не менее, полное восстановление портрета займет до 1,5 лет. После реставрации живописное полотно войдет в постоянную экспозиции музея политической истории России.