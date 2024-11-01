https://ria.ru/20241101/polsha-1981443041.html

МИД Польши предложил Украине покупать вооружения в кредит

МИД Польши предложил Украине покупать вооружения в кредит - РИА Новости, 01.11.2024

МИД Польши предложил Украине покупать вооружения в кредит

Польша предлагает Украине покупать у нее вооружения в кредит, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T22:34

2024-11-01T22:34

2024-11-01T22:34

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ВАРШАВА, 1 ноя - РИА Новости. Польша предлагает Украине покупать у нее вооружения в кредит, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat. По его словам, правительство Дональда Туска "внесло предложение по оборонному кредиту". "Вот, пожалуйста, покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, то расплатитесь", - сказал Сикорский. Ранее руководство Польши заявляло, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Говоря об истребителях МиГ-29, вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что оставшиеся у Польши машины можно будет передать Украине только после того, как польские ВВС будут усилены новыми самолетами, например, заказанными в США истребителями F-35. По словам министра, в Польшу эти самолеты прибудут не ранее 2026 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240702/polsha-1956770953.html

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в мире, польша, украина, россия, радослав сикорский, дональд туск, сергей лавров, нато, миг-29, f-35