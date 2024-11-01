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Во Львове забыли прикрепить вагон с пассажирами к поезду - РИА Новости, 01.11.2024
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16:34 01.11.2024 (обновлено: 18:06 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/poezd-1981385024.html
Во Львове забыли прикрепить вагон с пассажирами к поезду
Во Львове забыли прикрепить вагон с пассажирами к поезду - РИА Новости, 01.11.2024
Во Львове забыли прикрепить вагон с пассажирами к поезду
Во Львове железнодорожники забыли прикрепить вагон с 40 пассажирами к ночному поезду, следовавшему в Киев, сообщается в Telegram-канале "Говорит Большой Львов". РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:34
2024-11-01T18:06
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Во Львове железнодорожники забыли прикрепить вагон с 40 пассажирами к ночному поезду, следовавшему в Киев, сообщается в Telegram-канале "Говорит Большой Львов".&quot;Украинские железные дороги&quot; забыли вагон и 40 человек во Львове на вокзале&quot;, — говорится в публикации.Телеканал также распространил заявление одной из пассажирок. По ее словам, сев в поезд, люди подумали, что он задерживается. Затем к ним пришел служащий компании с "радостной" новостью о том, что поезд ушел по расписанию, а их вагон забыли. Дальнейшая судьба брошенных на вокзале пассажиров неизвестна.
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львов, киев, украинская железная дорога, в мире
Львов, Киев, Украинская железная дорога, В мире
Во Львове забыли прикрепить вагон с пассажирами к поезду

"Говорит Большой Львов": во Львове пассажирский вагон забыли прикрепить к поезду

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный вокзал на Украине
Железнодорожный вокзал на Украине - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Железнодорожный вокзал на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Во Львове железнодорожники забыли прикрепить вагон с 40 пассажирами к ночному поезду, следовавшему в Киев, сообщается в Telegram-канале "Говорит Большой Львов".
«

"Украинские железные дороги" забыли вагон и 40 человек во Львове на вокзале", — говорится в публикации.

Телеканал также распространил заявление одной из пассажирок. По ее словам, сев в поезд, люди подумали, что он задерживается. Затем к ним пришел служащий компании с "радостной" новостью о том, что поезд ушел по расписанию, а их вагон забыли. Дальнейшая судьба брошенных на вокзале пассажиров неизвестна.
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