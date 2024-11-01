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Во Львове забыли прикрепить вагон с пассажирами к поезду

Во Львове забыли прикрепить вагон с пассажирами к поезду - РИА Новости, 01.11.2024

Во Львове забыли прикрепить вагон с пассажирами к поезду

Во Львове железнодорожники забыли прикрепить вагон с 40 пассажирами к ночному поезду, следовавшему в Киев, сообщается в Telegram-канале "Говорит Большой Львов". РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T16:34

2024-11-01T16:34

2024-11-01T18:06

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Во Львове железнодорожники забыли прикрепить вагон с 40 пассажирами к ночному поезду, следовавшему в Киев, сообщается в Telegram-канале "Говорит Большой Львов"."Украинские железные дороги" забыли вагон и 40 человек во Львове на вокзале", — говорится в публикации.Телеканал также распространил заявление одной из пассажирок. По ее словам, сев в поезд, люди подумали, что он задерживается. Затем к ним пришел служащий компании с "радостной" новостью о том, что поезд ушел по расписанию, а их вагон забыли. Дальнейшая судьба брошенных на вокзале пассажиров неизвестна.

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львов, киев, украинская железная дорога, в мире