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ИППО: Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России подворья в Иерусалиме
ИППО: Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России подворья в Иерусалиме - РИА Новости, 01.11.2024
ИППО: Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России подворья в Иерусалиме
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к работе группы, оценивающей возврат России Александровского подворья в Иерусалиме, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:07
2024-11-01T11:07
2024-11-01T15:46
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сергей степашин
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к работе группы, оценивающей возврат России Александровского подворья в Иерусалиме, заявил РИА Новости председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин. "Несмотря на войну, Нетаньяху вернулся к работе так называемой рабочей группы. Она работает, все материалы у нас представлены, они сейчас изучаются, и никаких юридических оснований не признать эту собственность государства (России. — Прим. ред.) сегодня нет", — сказал РИА Новости глава ИППО на XXVII Елисаветинско-Сергиевских чтениях в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве.В декабре 2023 года он сообщал, что процесс передачи "подзавис" из-за начавшегося конфликта в секторе Газа, но не был снят с повестки дня.Степашин в разговоре с РИА Новости поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за активную позицию в вопросе передачи подворья, а также сообщил, что оно не пострадало при идущих боевых действиях.Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, иерусалим, биньямин нетаньяху, сергей степашин, религия
Религия, Россия, Израиль, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Сергей Степашин, Религия
ИППО: Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России подворья в Иерусалиме
Степашин: Нетаньяху вернулся к вопросу передачи РФ Александровского подворья
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к работе группы, оценивающей возврат России Александровского подворья в Иерусалиме, заявил РИА Новости председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.
«
"Несмотря на войну, Нетаньяху вернулся к работе так называемой рабочей группы. Она работает, все материалы у нас представлены, они сейчас изучаются, и никаких юридических оснований не признать эту собственность государства (России. — Прим. ред.) сегодня нет", — сказал РИА Новости глава ИППО на XXVII Елисаветинско-Сергиевских чтениях в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве.
В декабре 2023 года он сообщал, что процесс передачи "подзавис" из-за начавшегося конфликта в секторе Газа, но не был снят с повестки дня.
Степашин в разговоре с РИА Новости поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за активную позицию в вопросе передачи подворья, а также сообщил, что оно не пострадало при идущих боевых действиях.
Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание.