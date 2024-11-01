https://ria.ru/20241101/podvore-1981300565.html

ИППО: Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России подворья в Иерусалиме

ИППО: Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России подворья в Иерусалиме - РИА Новости, 01.11.2024

ИППО: Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России подворья в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к работе группы, оценивающей возврат России Александровского подворья в Иерусалиме, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:07

2024-11-01T11:07

2024-11-01T15:46

религия

россия

израиль

иерусалим

биньямин нетаньяху

сергей степашин

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981310119_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_411abb7cf5e00d1c7480577b8bf30db2.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к работе группы, оценивающей возврат России Александровского подворья в Иерусалиме, заявил РИА Новости председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин. "Несмотря на войну, Нетаньяху вернулся к работе так называемой рабочей группы. Она работает, все материалы у нас представлены, они сейчас изучаются, и никаких юридических оснований не признать эту собственность государства (России. — Прим. ред.) сегодня нет", — сказал РИА Новости глава ИППО на XXVII Елисаветинско-Сергиевских чтениях в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве.В декабре 2023 года он сообщал, что процесс передачи "подзавис" из-за начавшегося конфликта в секторе Газа, но не был снят с повестки дня.Степашин в разговоре с РИА Новости поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за активную позицию в вопросе передачи подворья, а также сообщил, что оно не пострадало при идущих боевых действиях.Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание.

https://ria.ru/20220419/podvore-1784275229.html

россия

израиль

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, израиль, иерусалим, биньямин нетаньяху, сергей степашин, религия