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Во многих пуховых подушках российского производства нашли опасные вещества - РИА Новости, 01.11.2024
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15:52 01.11.2024 (обновлено: 23:00 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/podushki-1981376541.html
Во многих пуховых подушках российского производства нашли опасные вещества
Во многих пуховых подушках российского производства нашли опасные вещества - РИА Новости, 01.11.2024
Во многих пуховых подушках российского производства нашли опасные вещества
Большинство пуховых подушек российского производства оказались небезопасными для здоровья, об этом свидетельствует исследование, проведенное Российской системой РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:52
2024-11-01T23:00
общество
роскачество
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Большинство пуховых подушек российского производства оказались небезопасными для здоровья, об этом свидетельствует исследование, проведенное Российской системой качества.&quot;Роскачество исследовало подушки 15 торговых марок с наполнителями из гусиного и утиного пуха и пера, произведенные в России и Венгрии. Эксперты назвали основные проблемы исследованных товаров — фальсификация и &lt;...&gt; грязь. Многие подушки оказались небезопасными для здоровья&quot;, — говорится в публикации ведомства.Отмечается, что большинству изделий свойственна фальсификация по составу наполнителя, а на этикетках не всегда можно прочитать достоверную информацию.Подушки ТМ Dargez, Kariguz, "Легкие сны", Micasa, Belpol, "Долина снов", Ist’ok, "Минари", согласно анализу, нарушают требования по индексу токсичности. Наблюдается превышения ацетальдегида у производителей ТМ Togas, Medsleep, Micasa, Belpol, AlViTek, "Долина снов".В более чем половине исследованных подушек оказалось слишком много пыли, товары Dargez, "Легкие сны", Belpol, Ormatek, "Долина снов" превысили по этому показателю требования ГОСТ. Во всех подушках с большим количеством пыли оказались пылевые клещи.Кроме того, некоторые подушки не соответствуют указанным размерам, а также маркировке по составу ткани чехла.Претендентов на российский Знак качества по итогам исследования в этой категории не оказалось. Мало того, 14 из 15 товаров не отвечают обязательным требованиям законодательства.Как уточнили РИА Новости в организации, хотя в большей части подушек были найдены те или иные нарушения, этот анализ не отражает полную ситуацию на рынке в данной категории товаров. В исследование были включены только торговые марки, по которым в Роскачество поступали обращения и жалобы.
https://ria.ru/20241011/roskachestvo-1977508326.html
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Новости
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общество, роскачество, россия
Общество, Роскачество, Россия
Во многих пуховых подушках российского производства нашли опасные вещества

Роскачество обнаружило опасные вещества в произведенных в РФ пуховых подушках

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Большинство пуховых подушек российского производства оказались небезопасными для здоровья, об этом свидетельствует исследование, проведенное Российской системой качества.
«

"Роскачество исследовало подушки 15 торговых марок с наполнителями из гусиного и утиного пуха и пера, произведенные в России и Венгрии. Эксперты назвали основные проблемы исследованных товаров — фальсификация и <...> грязь. Многие подушки оказались небезопасными для здоровья", — говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что большинству изделий свойственна фальсификация по составу наполнителя, а на этикетках не всегда можно прочитать достоверную информацию.
Подушки ТМ Dargez, Kariguz, "Легкие сны", Micasa, Belpol, "Долина снов", Ist’ok, "Минари", согласно анализу, нарушают требования по индексу токсичности. Наблюдается превышения ацетальдегида у производителей ТМ Togas, Medsleep, Micasa, Belpol, AlViTek, "Долина снов".
В более чем половине исследованных подушек оказалось слишком много пыли, товары Dargez, "Легкие сны", Belpol, Ormatek, "Долина снов" превысили по этому показателю требования ГОСТ. Во всех подушках с большим количеством пыли оказались пылевые клещи.
Кроме того, некоторые подушки не соответствуют указанным размерам, а также маркировке по составу ткани чехла.
Претендентов на российский Знак качества по итогам исследования в этой категории не оказалось. Мало того, 14 из 15 товаров не отвечают обязательным требованиям законодательства.
Как уточнили РИА Новости в организации, хотя в большей части подушек были найдены те или иные нарушения, этот анализ не отражает полную ситуацию на рынке в данной категории товаров. В исследование были включены только торговые марки, по которым в Роскачество поступали обращения и жалобы.
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ОбществоРоскачествоРоссия
 
 
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