https://ria.ru/20241101/plennyy-1981264328.html

Украинский пленный: в ВСУ вербуют под угрозой пыток

Украинский пленный: в ВСУ вербуют под угрозой пыток - РИА Новости, 01.11.2024

Украинский пленный: в ВСУ вербуют под угрозой пыток

Осужденных из одной харьковской колонии вербовали в 58-ю бригаду ВСУ, воевавшую на покровском (красноармейском) направлении, угрожая пытками, рассказал РИА... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T05:51

2024-11-01T05:51

2024-11-01T08:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981270816_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90f55337a246414ba13088b91537d166.jpg

ДОНЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Осужденных из одной харьковской колонии вербовали в 58-ю бригаду ВСУ, воевавшую на покровском (красноармейском) направлении, угрожая пытками, рассказал РИА Новости бывший заключенный, пленный военнослужащий ВСУ Максим Мусиец. "Забрали меня с места лишения свободы. Приехали покупатели. Собрались мы все в актовом зале. К нам пришли не представители администрации, а братва пришла с лагеря. Они пообщались, договорились о своем. Покупатели уехали. Но перед тем, как они уехали, нам предлагали идти служить в армию и говорили, что все будут стоять на обеспечении. Они уехали, нас обратно собрали блатные и сказали, что поставили нам ультиматум, что если не хотите идти в армию, будете платить деньги на "общак" и будем ломать конечности, руки, ноги", - рассказал Мусиец. Он также отметил, что для пыток в колонии использовали дубовые балки, которыми жестоко избивали заключенных. Собеседник РИА Новости рассказал, что одного его знакомого таким образом избили до полусмерти. "У нас был человек, который занимался магазином на лагере. И когда мы уехали, уже созванивались, его действительно забили, не знаю точно, одного или не одного, но за него точно знаю, что до полусмерти забили", - рассказал Мусиец. Также Мусиец рассказал, что еще один его знакомый пострадал от того, что у него не было денег, чтобы давать на "общак", при этом он не захотел уходить служить в ВСУ. Его, по словам пленного, также очень сильно избили.

https://ria.ru/20241101/vsu-1981256680.html

https://ria.ru/20241031/vsu-1981244565.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный: осужденных из харьковской колонии вербовали в ВСУ под угрозой пыток Осужденных из одной харьковской колонии вербовали в 58-ю бригаду ВСУ, угрожая пытками, рассказал РИА Новости бывший заключенный, пленный военнослужащий ВСУ Максим Мусиец. По его словам, избиением занимались другие заключенные, которые имели договоренность с властями. Собеседник РИА Новости рассказал, что его знакомого избили до полусмерти дубовой палкой. 2024-11-01T05:51 true PT3M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины