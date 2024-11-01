https://ria.ru/20241101/plennyy-1981264328.html
Украинский пленный: в ВСУ вербуют под угрозой пыток
Украинский пленный: в ВСУ вербуют под угрозой пыток - РИА Новости, 01.11.2024
Украинский пленный: в ВСУ вербуют под угрозой пыток
Осужденных из одной харьковской колонии вербовали в 58-ю бригаду ВСУ, воевавшую на покровском (красноармейском) направлении, угрожая пытками, рассказал РИА... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T05:51
2024-11-01T05:51
2024-11-01T08:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981270816_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90f55337a246414ba13088b91537d166.jpg
ДОНЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Осужденных из одной харьковской колонии вербовали в 58-ю бригаду ВСУ, воевавшую на покровском (красноармейском) направлении, угрожая пытками, рассказал РИА Новости бывший заключенный, пленный военнослужащий ВСУ Максим Мусиец. "Забрали меня с места лишения свободы. Приехали покупатели. Собрались мы все в актовом зале. К нам пришли не представители администрации, а братва пришла с лагеря. Они пообщались, договорились о своем. Покупатели уехали. Но перед тем, как они уехали, нам предлагали идти служить в армию и говорили, что все будут стоять на обеспечении. Они уехали, нас обратно собрали блатные и сказали, что поставили нам ультиматум, что если не хотите идти в армию, будете платить деньги на "общак" и будем ломать конечности, руки, ноги", - рассказал Мусиец. Он также отметил, что для пыток в колонии использовали дубовые балки, которыми жестоко избивали заключенных. Собеседник РИА Новости рассказал, что одного его знакомого таким образом избили до полусмерти. "У нас был человек, который занимался магазином на лагере. И когда мы уехали, уже созванивались, его действительно забили, не знаю точно, одного или не одного, но за него точно знаю, что до полусмерти забили", - рассказал Мусиец. Также Мусиец рассказал, что еще один его знакомый пострадал от того, что у него не было денег, чтобы давать на "общак", при этом он не захотел уходить служить в ВСУ. Его, по словам пленного, также очень сильно избили.
https://ria.ru/20241101/vsu-1981256680.html
https://ria.ru/20241031/vsu-1981244565.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981270816_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0dc51f7eb70bb33ba11cbddec7ab9c93.jpg
Пленный: осужденных из харьковской колонии вербовали в ВСУ под угрозой пыток
Осужденных из одной харьковской колонии вербовали в 58-ю бригаду ВСУ, угрожая пытками, рассказал РИА Новости бывший заключенный, пленный военнослужащий ВСУ Максим Мусиец. По его словам, избиением занимались другие заключенные, которые имели договоренность с властями. Собеседник РИА Новости рассказал, что его знакомого избили до полусмерти дубовой палкой.
2024-11-01T05:51
true
PT3M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный: в ВСУ вербуют под угрозой пыток
Пленный: осужденных из харьковской колонии вербовали в ВСУ под угрозой пыток
ДОНЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Осужденных из одной харьковской колонии вербовали в 58-ю бригаду ВСУ, воевавшую на покровском (красноармейском) направлении, угрожая пытками, рассказал РИА Новости бывший заключенный, пленный военнослужащий ВСУ Максим Мусиец.
"Забрали меня с места лишения свободы. Приехали покупатели. Собрались мы все в актовом зале. К нам пришли не представители администрации, а братва пришла с лагеря. Они пообщались, договорились о своем. Покупатели уехали. Но перед тем, как они уехали, нам предлагали идти служить в армию и говорили, что все будут стоять на обеспечении. Они уехали, нас обратно собрали блатные и сказали, что поставили нам ультиматум, что если не хотите идти в армию, будете платить деньги на "общак" и будем ломать конечности, руки, ноги", - рассказал Мусиец.
Он также отметил, что для пыток в колонии использовали дубовые балки, которыми жестоко избивали заключенных. Собеседник РИА Новости рассказал, что одного его знакомого таким образом избили до полусмерти.
"У нас был человек, который занимался магазином на лагере. И когда мы уехали, уже созванивались, его действительно забили, не знаю точно, одного или не одного, но за него точно знаю, что до полусмерти забили", - рассказал Мусиец.
Также Мусиец рассказал, что еще один его знакомый пострадал от того, что у него не было денег, чтобы давать на "общак", при этом он не захотел уходить служить в ВСУ. Его, по словам пленного, также очень сильно избили.