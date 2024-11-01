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В Петербурге девушка получила предложение руки и сердца в зале суда - РИА Новости, 01.11.2024
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13:39 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/peterburg-1981339532.html
В Петербурге девушка получила предложение руки и сердца в зале суда
В Петербурге девушка получила предложение руки и сердца в зале суда - РИА Новости, 01.11.2024
В Петербурге девушка получила предложение руки и сердца в зале суда
Девушка из Туапсе, у которой нашли кокаин, получила предложение руки и сердца от своего жениха в зале районного суда Санкт-Петербурга, который рассматривает ее... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:39
2024-11-01T13:39
происшествия
санкт-петербург
туапсе
васильевский остров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Девушка из Туапсе, у которой нашли кокаин, получила предложение руки и сердца от своего жениха в зале районного суда Санкт-Петербурга, который рассматривает ее дело, сообщила в пятницу руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Как рассказала Лебедева, девушка по имени Забава вместе со своим молодым человеком по имени Стас, который ранее состоял в ЧВК "Вагнер" и был судим, в сентябре приехали из Туапсе в Петербург, чтобы договориться о свадьбе. Во время прогулки на Васильевском острове мужчине показалось, что они встретили бывшего ухажера девушки. "Мужчина достал из шорт муляж гранаты, чтобы объяснить "бывшему", что Забава занята. Возник конфликт, а потом Стас понял, что обознался. Вроде как конфликт был исчерпан, но тут подъехала полиция... Стаса отпустили, у него-то муляж, а вот у Забавы нашли 88 граммов кокаина", – пояснила Лебедева. По ее словам, девушка стала фигуранткой дела о покушении на незаконный оборот наркотиков (часть 3 статьи 30, пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ). Василеостровский районный суд провел первое заседание по этому делу в четверг. "Стаса допрашивали в качестве свидетеля. При допросе мужчина вспомнил, из-за чего, собственно, оказался в Санкт-Петербурге... и... прямо в процессе сделал Забаве предложение... Забава заплакала и закивала головой, очевидно, согласилась", – рассказала глава судебной пресс-службы. "Романтичнее предложения руки и сердца в Санкт-Петербурге может быть только предложение руки и сердца в суде Санкт-Петербурга. Мне кажется, что свадьбу надо будет делать в судебной стилистике", – добавила Лебедева.
https://ria.ru/20241031/sud-1981204304.html
https://ria.ru/20241009/kazan-1977260149.html
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происшествия, санкт-петербург, туапсе, васильевский остров
Происшествия, Санкт-Петербург, Туапсе, Васильевский остров
В Петербурге девушка получила предложение руки и сердца в зале суда

В Петербурге девушке, у которой нашли кокаин, сделали предложение в зале суда

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Девушка из Туапсе, у которой нашли кокаин, получила предложение руки и сердца от своего жениха в зале районного суда Санкт-Петербурга, который рассматривает ее дело, сообщила в пятницу руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Как рассказала Лебедева, девушка по имени Забава вместе со своим молодым человеком по имени Стас, который ранее состоял в ЧВК "Вагнер" и был судим, в сентябре приехали из Туапсе в Петербург, чтобы договориться о свадьбе. Во время прогулки на Васильевском острове мужчине показалось, что они встретили бывшего ухажера девушки.
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"Мужчина достал из шорт муляж гранаты, чтобы объяснить "бывшему", что Забава занята. Возник конфликт, а потом Стас понял, что обознался. Вроде как конфликт был исчерпан, но тут подъехала полиция... Стаса отпустили, у него-то муляж, а вот у Забавы нашли 88 граммов кокаина", – пояснила Лебедева.
По ее словам, девушка стала фигуранткой дела о покушении на незаконный оборот наркотиков (часть 3 статьи 30, пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ). Василеостровский районный суд провел первое заседание по этому делу в четверг.
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"Стаса допрашивали в качестве свидетеля. При допросе мужчина вспомнил, из-за чего, собственно, оказался в Санкт-Петербурге... и... прямо в процессе сделал Забаве предложение... Забава заплакала и закивала головой, очевидно, согласилась", – рассказала глава судебной пресс-службы.
"Романтичнее предложения руки и сердца в Санкт-Петербурге может быть только предложение руки и сердца в суде Санкт-Петербурга. Мне кажется, что свадьбу надо будет делать в судебной стилистике", – добавила Лебедева.
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