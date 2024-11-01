https://ria.ru/20241101/peterburg-1981299185.html

В Петербурге пьяного водителя остановили стрельбой по колесам

В Петербурге пьяного водителя остановили стрельбой по колесам - РИА Новости, 01.11.2024

В Петербурге пьяного водителя остановили стрельбой по колесам

Сотрудникам ГАИ в Санкт-Петербурге пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя Renault, пострадавших нет, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:02

2024-11-01T11:02

2024-11-01T11:02

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Сотрудникам ГАИ в Санкт-Петербурге пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя Renault, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, ночью у дома №56 на Кондратьевском проспекте сотрудники ГАИ попытались остановить Renault Logan, преследуя его с "мигалками", поскольку водитель проигнорировал требования полицейских. Чтобы его остановить, правоохранители решили применить табельное оружие. "В соответствии с требованиями ФЗ "О полиции", один из преследовавших нарушителя сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам, в результате чего у дома 42 по Шоссейной улице Янино автомобиль был остановлен", – говорится в сообщении. За рулем иномарки оказался 21-летний местный житель, который был пьян, уточняют в ГУМВД. Его доставили в полицию и привлекли к административной ответственности по соответствующим статьям КоАП РФ. "В результате применения табельного оружия пострадавших нет", – заключают в региональном главке МВД РФ.

https://ria.ru/20241016/peterburg-1978355382.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, гибдд мвд рф