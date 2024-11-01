https://ria.ru/20241101/peterburg-1981293088.html
В Петербурге мужчина сломал женщине нос во время конфликта в метро
В Петербурге мужчина сломал женщине нос во время конфликта в метро - РИА Новости, 01.11.2024
В Петербурге мужчина сломал женщине нос во время конфликта в метро
Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку после инцидента в метро, где мужчина ударил женщину по лицу и сломал ей нос, злоумышленника разыскивают, сообщила... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:34
2024-11-01T10:34
2024-11-01T10:34
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку после инцидента в метро, где мужчина ударил женщину по лицу и сломал ей нос, злоумышленника разыскивают, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. Инцидент произошел на станции метро "Невский проспект". 39-летняя женщина была доставлена с переломом носа в медучреждение. "Установлено, что женщину ударил по лицу незнакомец в ходе словесного конфликта. После оказания медицинской помощи пострадавшая была направлена на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. В настоящее время полицией проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленника разыскивают.
https://ria.ru/20240313/napadenie-1932683492.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге мужчина сломал женщине нос во время конфликта в метро
На станции "Невский проспект" мужчина ударил женщину по лицу и сломал ей нос