https://ria.ru/20241101/peterburg-1981293088.html

В Петербурге мужчина сломал женщине нос во время конфликта в метро

В Петербурге мужчина сломал женщине нос во время конфликта в метро - РИА Новости, 01.11.2024

В Петербурге мужчина сломал женщине нос во время конфликта в метро

Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку после инцидента в метро, где мужчина ударил женщину по лицу и сломал ей нос, злоумышленника разыскивают, сообщила... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:34

2024-11-01T10:34

2024-11-01T10:34

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку после инцидента в метро, где мужчина ударил женщину по лицу и сломал ей нос, злоумышленника разыскивают, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. Инцидент произошел на станции метро "Невский проспект". 39-летняя женщина была доставлена с переломом носа в медучреждение. "Установлено, что женщину ударил по лицу незнакомец в ходе словесного конфликта. После оказания медицинской помощи пострадавшая была направлена на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. В настоящее время полицией проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленника разыскивают.

https://ria.ru/20240313/napadenie-1932683492.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)