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В Петербурге мужчина сломал женщине нос во время конфликта в метро - РИА Новости, 01.11.2024
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10:34 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/peterburg-1981293088.html
В Петербурге мужчина сломал женщине нос во время конфликта в метро
В Петербурге мужчина сломал женщине нос во время конфликта в метро - РИА Новости, 01.11.2024
В Петербурге мужчина сломал женщине нос во время конфликта в метро
Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку после инцидента в метро, где мужчина ударил женщину по лицу и сломал ей нос, злоумышленника разыскивают, сообщила... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:34
2024-11-01T10:34
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку после инцидента в метро, где мужчина ударил женщину по лицу и сломал ей нос, злоумышленника разыскивают, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. Инцидент произошел на станции метро "Невский проспект". 39-летняя женщина была доставлена с переломом носа в медучреждение. "Установлено, что женщину ударил по лицу незнакомец в ходе словесного конфликта. После оказания медицинской помощи пострадавшая была направлена на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. В настоящее время полицией проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленника разыскивают.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге мужчина сломал женщине нос во время конфликта в метро

На станции "Невский проспект" мужчина ударил женщину по лицу и сломал ей нос

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку после инцидента в метро, где мужчина ударил женщину по лицу и сломал ей нос, злоумышленника разыскивают, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Инцидент произошел на станции метро "Невский проспект". 39-летняя женщина была доставлена с переломом носа в медучреждение.
«
"Установлено, что женщину ударил по лицу незнакомец в ходе словесного конфликта. После оказания медицинской помощи пострадавшая была направлена на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицией проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленника разыскивают.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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