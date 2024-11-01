https://ria.ru/20241101/peskov-1981444282.html

Песков рассказал о рабочих контактах Путина с главой Хакасии

Песков рассказал о рабочих контактах Путина с главой Хакасии - РИА Новости, 01.11.2024

Песков рассказал о рабочих контактах Путина с главой Хакасии

Рабочие контакты президента России Владимира Путина с губернатором Хакасии Валентином Коноваловым были и ранее, как и с другими главами регионов, сообщил... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T22:51

2024-11-01T22:51

2024-11-01T22:51

политика

россия

валентин коновалов

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Рабочие контакты президента России Владимира Путина с губернатором Хакасии Валентином Коноваловым были и ранее, как и с другими главами регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В пятницу Путин встретился с Коноваловым. Это была первая публичная встреча президента с губернатором один на один с момента вступления Коновалова в должность руководителя региона. "Рабочие контакты были и ранее, как и с другими главами регионов. Это обычная практика", – сказал Песков изданию "Ведомости". Коновалов - первый секретарь Хакасского отделения Коммунистической партии РФ. Впервые он занял пост главы Хакасии в 2018 году, в сентябре 2023 года был переизбран на эту должность.

https://ria.ru/20241101/putin-1981344620.html

https://ria.ru/20241101/hakasija-1981356768.html

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политика, россия, валентин коновалов, дмитрий песков, владимир путин