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Песков рассказал о рабочих контактах Путина с главой Хакасии - РИА Новости, 01.11.2024
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22:51 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/peskov-1981444282.html
Песков рассказал о рабочих контактах Путина с главой Хакасии
Песков рассказал о рабочих контактах Путина с главой Хакасии - РИА Новости, 01.11.2024
Песков рассказал о рабочих контактах Путина с главой Хакасии
Рабочие контакты президента России Владимира Путина с губернатором Хакасии Валентином Коноваловым были и ранее, как и с другими главами регионов, сообщил... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T22:51
2024-11-01T22:51
политика
россия
валентин коновалов
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Рабочие контакты президента России Владимира Путина с губернатором Хакасии Валентином Коноваловым были и ранее, как и с другими главами регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В пятницу Путин встретился с Коноваловым. Это была первая публичная встреча президента с губернатором один на один с момента вступления Коновалова в должность руководителя региона. "Рабочие контакты были и ранее, как и с другими главами регионов. Это обычная практика", – сказал Песков изданию "Ведомости". Коновалов - первый секретарь Хакасского отделения Коммунистической партии РФ. Впервые он занял пост главы Хакасии в 2018 году, в сентябре 2023 года был переизбран на эту должность.
https://ria.ru/20241101/putin-1981344620.html
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политика, россия, валентин коновалов, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Валентин Коновалов, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о рабочих контактах Путина с главой Хакасии

Песков: у Путина и ранее были рабочие контакты с главой Хакасии Коноваловым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Валентин Коновалов
Владимир Путин и Валентин Коновалов - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Валентин Коновалов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Рабочие контакты президента России Владимира Путина с губернатором Хакасии Валентином Коноваловым были и ранее, как и с другими главами регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В пятницу Путин встретился с Коноваловым. Это была первая публичная встреча президента с губернатором один на один с момента вступления Коновалова в должность руководителя региона.
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"Рабочие контакты были и ранее, как и с другими главами регионов. Это обычная практика", – сказал Песков изданию "Ведомости".
Коновалов - первый секретарь Хакасского отделения Коммунистической партии РФ. Впервые он занял пост главы Хакасии в 2018 году, в сентябре 2023 года был переизбран на эту должность.
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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