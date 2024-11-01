https://ria.ru/20241101/peskov-1981322397.html

В Кремле прокомментировали слова Трампа о "Северном потоке"

В Кремле прокомментировали слова Трампа о "Северном потоке" - РИА Новости, 01.11.2024

В Кремле прокомментировали слова Трампа о "Северном потоке"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа, в том числе по "Северному потоку",... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:45

2024-11-01T12:45

2024-11-01T14:30

северный поток

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа, в том числе по "Северному потоку", сделаны в горячке предвыборной гонки."Наверное, в горячке этой предвыборной гонки мы слышим те заявления, о которых упомянули. Тут трудно разобраться, может, есть смысл вам адресовать вопрос в предвыборный штаб этого кандидата", — сказал он журналистам."Здесь очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп", — сказал Песков, комментируя это высказывание.Он напомнил, что "Северный поток — 2" в итоге достроили. К тому же есть уцелевшая его нитка, которая в любой момент готова к запуску, добавил пресс-секретарь.Песков отметил, что предвыборная гонка в США вышла на финишную прямую, в ней много всего излишне экстравагантного и эмоционального, а кандидаты допускают даже оскорбления в адрес друг друга.В конце декабря 2019 года Трамп, занимавший тогда пост президента США, подписал оборонный бюджет, который предусматривал введение санкций против компаний, участвовавших в постройке "Северного потока — 2". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы. Строительство возобновилось спустя год и завершилось в сентябре 2021-го.Еще через год, 26 сентября 2022-го, на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли взрывы. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20241101/tramp-1981268770.html

https://ria.ru/20241031/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241007/gazoprovody-1976793984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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северный поток