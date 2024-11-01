https://ria.ru/20241101/peskov-1981322307.html

В Кремле отреагировали на заявление Трампа по "Северному потоку"

В Кремле отреагировали на заявление Трампа по "Северному потоку" - РИА Новости, 01.11.2024

В Кремле отреагировали на заявление Трампа по "Северному потоку"

Газопровод "Северный поток 2" был достроен, а его уцелевшая нитка в любой момент готова к запуску, неясно, что имел в виду Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:44

2024-11-01T12:44

2024-11-01T14:13

северный поток

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такер карлсон

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Газопровод "Северный поток 2" был достроен, а его уцелевшая нитка в любой момент готова к запуску, неясно, что имел в виду Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что именно он "уничтожил" "Северный поток 2", крупнейший газопровод, который ведет из России в Германию, и что Америка превратилась в страну дураков, которой управляют дураки."Собственно, "Северный поток" в итоге был достроен, и, более того, нитка "Северного потока 2" есть уцелевшая, и она в любой момент, как об этом говорил президент Путин, готова к запуску, поэтому здесь очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос о заявлениях Трампа.Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии."Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка газопровода была начата в сентябре 2018 года. Однако из-за санкций, введенных в 2019 году во время президентства Трампа, работы были приостановлены и возобновились лишь в декабре 2020 года. "Северный поток 2" достраивали российские трубоукладчики "Фортуна" и "Академик Черский". В сентябре 2021 года строительство газопровода было завершено, но в эксплуатацию он так и не был введен.А через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов были разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России тогда инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял Песков.

https://ria.ru/20241031/google--1981102572.html

https://ria.ru/20241031/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241101/peskov-1981322006.html

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северный поток, дональд трамп, дмитрий песков, германия, россия, сша, в мире, такер карлсон