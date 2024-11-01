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Песков не исключил посредничество России в переговорах Израиля и Ливана
Песков не исключил посредничество России в переговорах Израиля и Ливана - РИА Новости, 01.11.2024
Песков не исключил посредничество России в переговорах Израиля и Ливана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном посредничестве в переговорах между Израилем и "Хезболлах" заявил, что Россия готова... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:44
2024-11-01T12:44
2024-11-01T12:57
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном посредничестве в переговорах между Израилем и "Хезболлах" заявил, что Россия готова предпринимать усилия там, где они могут быть эффективными."Если где-то наши усилия могут быть эффективны, то, конечно же, Россия будет готова это делать", - сказал Песков журналистам.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241029/izrail-1980619920.html
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в мире, россия, израиль, ливан, хезболла, дмитрий песков, хамас
В мире, Россия, Израиль, Ливан, Хезболла, Дмитрий Песков, ХАМАС
Песков не исключил посредничество России в переговорах Израиля и Ливана
Песков о переговорах Израиля и Ливана: Россия готова предпринимать усилия
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном посредничестве в переговорах между Израилем и "Хезболлах" заявил, что Россия готова предпринимать усилия там, где они могут быть эффективными.
"Если где-то наши усилия могут быть эффективны, то, конечно же, Россия будет готова это делать", - сказал Песков журналистам.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.