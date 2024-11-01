https://ria.ru/20241101/peskov-1981322006.html

В Кремле отреагировали на заявление Трампа о разъединении России и Китая

В Кремле отреагировали на заявление Трампа о разъединении России и Китая - РИА Новости, 01.11.2024

В Кремле отреагировали на заявление Трампа о разъединении России и Китая

В Кремле не понимают, зачем мешать сотрудничеству РФ и КНР, оно не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:43

2024-11-01T12:43

2024-11-01T13:45

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Кремле не понимают, зачем мешать сотрудничеству РФ и КНР, оно не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону пообещал "разъединить" Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих президентских выборах."Здесь непонятно, зачем нужно разъединять, зачем нужно мешать сотрудничеству России и Китая, потому что это сотрудничество, оно носит действительно особый, привилегированный характер, действительно стратегического партнерства, но главной особенностью нашего сотрудничества с Китайской Народной Республикой является то, что оно не направлено против третьих стран", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о заявлении Трампа.Пресс-секретарь президента России уточнил, что сотрудничество РФ и КНР направлено исключительно на интересы российского и китайского народов.Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии.

https://ria.ru/20241101/peskov-1981322148.html

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россия, дональд трамп, китай, сша, дмитрий песков, такер карлсон, политика