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В Кремле отреагировали на заявление Трампа о разъединении России и Китая - РИА Новости, 01.11.2024
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12:43 01.11.2024 (обновлено: 13:45 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/peskov-1981322006.html
В Кремле отреагировали на заявление Трампа о разъединении России и Китая
В Кремле отреагировали на заявление Трампа о разъединении России и Китая - РИА Новости, 01.11.2024
В Кремле отреагировали на заявление Трампа о разъединении России и Китая
В Кремле не понимают, зачем мешать сотрудничеству РФ и КНР, оно не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:43
2024-11-01T13:45
россия
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китай
сша
дмитрий песков
такер карлсон
политика
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Кремле не понимают, зачем мешать сотрудничеству РФ и КНР, оно не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону пообещал "разъединить" Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих президентских выборах."Здесь непонятно, зачем нужно разъединять, зачем нужно мешать сотрудничеству России и Китая, потому что это сотрудничество, оно носит действительно особый, привилегированный характер, действительно стратегического партнерства, но главной особенностью нашего сотрудничества с Китайской Народной Республикой является то, что оно не направлено против третьих стран", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о заявлении Трампа.Пресс-секретарь президента России уточнил, что сотрудничество РФ и КНР направлено исключительно на интересы российского и китайского народов.Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии.
https://ria.ru/20241101/peskov-1981322148.html
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россия, дональд трамп, китай, сша, дмитрий песков, такер карлсон, политика
Россия, Дональд Трамп, Китай, США, Дмитрий Песков, Такер Карлсон, Политика
В Кремле отреагировали на заявление Трампа о разъединении России и Китая

Песков: непонятно, зачем Трамп хочет разъединить Россию и КРН

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Кремле не понимают, зачем мешать сотрудничеству РФ и КНР, оно не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону пообещал "разъединить" Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих президентских выборах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Песков не исключил посредничество России в переговорах Израиля и Ливана
Вчера, 12:44
"Здесь непонятно, зачем нужно разъединять, зачем нужно мешать сотрудничеству России и Китая, потому что это сотрудничество, оно носит действительно особый, привилегированный характер, действительно стратегического партнерства, но главной особенностью нашего сотрудничества с Китайской Народной Республикой является то, что оно не направлено против третьих стран", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о заявлении Трампа.
Пресс-секретарь президента России уточнил, что сотрудничество РФ и КНР направлено исключительно на интересы российского и китайского народов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии.
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
В Кремле отреагировали на заявление Трампа по "Северному потоку"
Вчера, 12:44
 
РоссияДональд ТрампКитайСШАДмитрий ПесковТакер КарлсонПолитика
 
 
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