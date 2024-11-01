https://ria.ru/20241101/peskov-1981321907.html
В выборах в Молдавии много необъяснимого, заявил Песков
В выборах в Молдавии много необъяснимого, заявил Песков - РИА Новости, 01.11.2024
В выборах в Молдавии много необъяснимого, заявил Песков
Москва фиксирует необъяснимые явления в ходе прошедшего в Молдавии референдума о евроинтеграции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:43
2024-11-01T12:43
2024-11-01T12:47
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выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Москва фиксирует необъяснимые явления в ходе прошедшего в Молдавии референдума о евроинтеграции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ну, я не знаю, были ли там прямые обвинения России во вмешательстве в выборы. Россия не вмешивается в электоральную кампанию в Молдавии. Мы наблюдаем вместе с тем за тем, как там разворачиваются события. Видим как минимум в ходе прошедшего референдума много всего необъяснимого с точки зрения электоральной технологии", - сказал Песков журналистам.Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.На прошедшем в тот же день референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
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молдавия, москва, в мире, россия, дмитрий песков, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, Москва, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
В выборах в Молдавии много необъяснимого, заявил Песков
Песков: Москва фиксирует необъяснимые явления на выборах в Молдавии
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Москва фиксирует необъяснимые явления в ходе прошедшего в Молдавии референдума о евроинтеграции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ну, я не знаю, были ли там прямые обвинения России во вмешательстве в выборы. Россия не вмешивается в электоральную кампанию в Молдавии. Мы наблюдаем вместе с тем за тем, как там разворачиваются события. Видим как минимум в ходе прошедшего референдума много всего необъяснимого с точки зрения электоральной технологии", - сказал Песков журналистам.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии
Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС
и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ
.
На прошедшем в тот же день референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.