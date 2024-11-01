https://ria.ru/20241101/pentagon--1981429208.html

Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 425 миллионов долларов

Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 425 миллионов долларов - РИА Новости, 01.11.2024

Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 425 миллионов долларов

США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, заявило министерство обороны страны. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T20:20

2024-11-01T20:20

2024-11-01T20:37

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, заявило министерство обороны страны.Как отмечает Пентагон, этот транш является уже 69-м по счету с августа 2021 года. В рамках нового пакета помощи Украина получит "дополнительные возможности для удовлетворения наиболее острых нужд в области безопасности и обороны, включая системы для перехвата воздушных угроз, боеприпасы для ракетных и артиллерийских систем, бронированные машины и противотанковое оружие".В частности, пакет включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракеты Stinger, оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным системам, авиационные боеприпасы, боеприпасы для комплексов HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм и ряд других вооружений.По данным Пентагона, США продолжат сотрудничество с примерно 50 союзниками и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции "для поддержки Украины в удовлетворении ее критических потребностей на поле боя".

https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html

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