https://ria.ru/20241101/pentagon--1981429208.html
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 425 миллионов долларов
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 425 миллионов долларов - РИА Новости, 01.11.2024
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 425 миллионов долларов
США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, заявило министерство обороны страны. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T20:20
2024-11-01T20:20
2024-11-01T20:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
пентагон
сумма
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, заявило министерство обороны страны.Как отмечает Пентагон, этот транш является уже 69-м по счету с августа 2021 года. В рамках нового пакета помощи Украина получит "дополнительные возможности для удовлетворения наиболее острых нужд в области безопасности и обороны, включая системы для перехвата воздушных угроз, боеприпасы для ракетных и артиллерийских систем, бронированные машины и противотанковое оружие".В частности, пакет включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракеты Stinger, оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным системам, авиационные боеприпасы, боеприпасы для комплексов HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм и ряд других вооружений.По данным Пентагона, США продолжат сотрудничество с примерно 50 союзниками и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции "для поддержки Украины в удовлетворении ее критических потребностей на поле боя".
https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html
https://ria.ru/20241030/rossiya-1980784215.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, пентагон, сумма, сша, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Пентагон, Сумма, США, Министерство обороны США
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 425 миллионов долларов
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, заявило министерство обороны страны.
Как отмечает Пентагон, этот транш является уже 69-м по счету с августа 2021 года. В рамках нового пакета помощи Украина получит "дополнительные возможности для удовлетворения наиболее острых нужд в области безопасности и обороны, включая системы для перехвата воздушных угроз, боеприпасы для ракетных и артиллерийских систем, бронированные машины и противотанковое оружие".
В частности, пакет включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракеты Stinger, оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным системам, авиационные боеприпасы, боеприпасы для комплексов HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм и ряд других вооружений.
По данным Пентагона, США продолжат сотрудничество с примерно 50 союзниками и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции "для поддержки Украины в удовлетворении ее критических потребностей на поле боя".