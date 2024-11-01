Рейтинг@Mail.ru
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 425 миллионов долларов - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 01.11.2024 (обновлено: 20:37 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/pentagon--1981429208.html
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 425 миллионов долларов
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 425 миллионов долларов - РИА Новости, 01.11.2024
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 425 миллионов долларов
США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, заявило министерство обороны страны. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T20:20
2024-11-01T20:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
пентагон
сумма
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, заявило министерство обороны страны.Как отмечает Пентагон, этот транш является уже 69-м по счету с августа 2021 года. В рамках нового пакета помощи Украина получит "дополнительные возможности для удовлетворения наиболее острых нужд в области безопасности и обороны, включая системы для перехвата воздушных угроз, боеприпасы для ракетных и артиллерийских систем, бронированные машины и противотанковое оружие".В частности, пакет включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракеты Stinger, оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным системам, авиационные боеприпасы, боеприпасы для комплексов HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм и ряд других вооружений.По данным Пентагона, США продолжат сотрудничество с примерно 50 союзниками и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции "для поддержки Украины в удовлетворении ее критических потребностей на поле боя".
https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html
https://ria.ru/20241030/rossiya-1980784215.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, пентагон, сумма, сша, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Пентагон, Сумма, США, Министерство обороны США
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 425 миллионов долларов

Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, заявило министерство обороны страны.
Как отмечает Пентагон, этот транш является уже 69-м по счету с августа 2021 года. В рамках нового пакета помощи Украина получит "дополнительные возможности для удовлетворения наиболее острых нужд в области безопасности и обороны, включая системы для перехвата воздушных угроз, боеприпасы для ракетных и артиллерийских систем, бронированные машины и противотанковое оружие".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Сомнения закончились: США дадут Киеву все, что ему нужно
23 октября, 08:00
В частности, пакет включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракеты Stinger, оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным системам, авиационные боеприпасы, боеприпасы для комплексов HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм и ряд других вооружений.
По данным Пентагона, США продолжат сотрудничество с примерно 50 союзниками и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции "для поддержки Украины в удовлетворении ее критических потребностей на поле боя".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Россия таки додавила гегемона
30 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПентагонСуммаСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала